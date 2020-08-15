Эми Уайнхаус – первая британка, получившая пять премий «Грэмми» за одну церемонию. Звёзды, которые ушли слишком рано

Одна из самых популярных британских певиц своего времени Эми Уайнхаус ушла из жизни в 27 лет. С какой точки зрения ни посмотри, это очень рано. Её смерть, как и смерти многих других молодых актёров и музыкантов, вызвала непередаваемые эмоции у фанатов. Эми Джейд Уайнхаус родилась 14 сентября 1983 года в пригороде Лондона Саутгейте. В семье Эми часто можно было услышать джаз, братья её мамы были профессиональными музыкантами. Отец Уайнхаус был обычным таксистом, но по вечерам пел дочке песни, чтобы она лучше засыпала.

Фото: instagram.com/amywinehouse

В итоге будущая певица была так глубоко погружена в музыку, что пела даже в классе, чем вызывала у преподавателей раздражение. Интересно, что и одноклассники Эми оказались музыкальными – двое из них позже стали выступать в музыкальных коллективах.

Фото: instagram.com/amywinehouse

«Я пишу только о тех вещах, которые происходили со мной. О вещах, которые я не могу просто так утопить в прошлом. Слава богу, я склонна к саморазрушению, так что темы для песен у меня найдутся всегда». Свою первую группу Уайнхаус основала в 10 лет, впрочем, просуществовала она недолго. В 14 лет будущая знаменитость начала писать первые песни, а также попробовала запрещённые вещества. В 15 лет Эми подписала первый контракт, в этом девушке помог парень, с которым она встречалась. Чтобы стать известнее, Уайнхаус пригласила к себе музыкантов, выступавших до этого с другой певицей. Затем девушка отправилась гастролировать.

Фото: instagram.com/amywinehouse

В 20 лет британка выпустила дебютный альбом. Он был тепло принят критиками, однако сама Эми не была полностью довольна, поскольку не все песни для альбома она написала самостоятельно. Второй альбом Back to Black, который певица выпустила в 23 года, стал пятикратно платиновым и был объявлен альбомом-бестселлером 2007 года. Однако в то же время о самой исполнительнице начали появляться неприятные факты.

Фото: instagram.com/amywinehouse

«Никогда не лги тому, кто тебе доверяет. Никогда не доверяй тому, кто тебе солгал». Девушку не раз замечали за приёмом наркотиков, ей пришлось пройти лечение, а родственники призывали поклонников артистки не слушать её песни, пока она не откажется от пагубной привычки. Также возникли проблемы с гастролями в 2007 году. Исполнительница приходила на свои концерты нетрезвой, не могла петь, потому что забывала слова, вступала в перепалку со зрителями. В итоге девушка отменила своё турне.

Фото: instagram.com/amysfoundation

«Мне не нужна чья-то помощь. Потому что, если я не смогу помочь себе сама, никто не сможет мне помочь». Одна из звукозаписывающих компаний хотела разорвать контракт с Эми, но президент лейбла решил не спешить. Он предложил дать девушке время на реабилитацию и отметил, что у артистки очень много фанатов. Вскоре после этого Back to Black получил 6 номинаций «Грэмми», в пяти из которых Уайнхаус победила.

Фото: instagram.com/amysfoundation

Неприятная история с гастролями повторилась и в 2011 году. Эми начинала турне с Белграда, но не смогла выступить, поскольку была нетрезвой. Певицу освистали, ведь она не помнила не только тексты своих песен, но даже название города, в который приехала. Сначала было решено отменить два ближайших концерта, но потом было объявлено, что отменяются все оставшиеся выступления.

Фото: instagram.com/amysfoundation