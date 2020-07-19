Джеймс Дин: бессмертие – единственный настоящий успех. Звёзды, которые ушли слишком рано

Каждый из нас знает, что быстрая езда опасна. В 1955 году знаменитый актёр Джеймс Дин сказал одну фразу: «Жизнь, которую ты спасёшь, может оказаться моей». И в том же году Дин погиб в автомобильной аварии. Артисту было всего 24 года. «Мечтай так, словно будешь жить вечно, живи так, словно умрёшь сегодня».

Фото: instagram.com/jamesdean

Джеймс Дин родился 8 февраля 1931 года в городе Марион, штат Индиана. Когда будущему актёру было 9 лет, от рака умерла его мать, с которой мальчик был очень близок. Отец отдал Дина на воспитание сестре и её мужу, которые жили на ферме. Уже в детстве Джеймс заинтересовался актёрством, но играть других персонажей получалось у него неважно. С другой стороны, парень проявлял значительные успехи в баскетболе и бейсболе. Однако будущий артист не сдавался, после школы он продолжил совершенствовать своё актёрское мастерство в Калифорнийском университете. «Для меня актёрство – самый логичный способ дать возможность человеческим неврозам проявить себя. Мы все испытываем огромную потребность в самовыражении. На мой взгляд, путь актёра был уготован мне ещё до того, как я покинул колыбель».

Фото: instagram.com/jamesdean

В 20 лет Дин получил свои первые роли в фильмах. Однако актёр играл малозаметных персонажей, а некоторые и вовсе были без слов. В то же время Джеймс снимался в рекламе, появлялся в телешоу и подрабатывал парковщиком на студии CBS, что помогло артисту завязать полезные знакомства. В том же 1951 году Дин смог стать частью актёрской студии, которой руководил Ли Страсберг. Джеймс очень гордился этой возможностью, ведь у Страсберга также учились Марлон Брандо и Милдред Даннок, а позже в число учеников Ли попали Аль Пачино, Мэрилин Монро, Роберт де Ниро и многие другие.

Фото: instagram.com/jamesdean

Учёба у Страсберга, небольшая роль в сериале, а также игра в одном из популярных спектаклей того времени помогли Дину попасть в Голливуд. «Что-то внутри меня делает меня тем, кто я есть. Это как фильм, он оказывает настоящий эффект только в темноте. Разорвите мрак, впустите свет – и вы убьёте его».

Фото: instagram.com/jamesdean

Настоящий успех пришёл к Джеймсу только в 1955 году. Годом ранее актёр был утверждён на роль Кэла Траска в фильме «К востоку от рая». Кинокартина была тепло принята публикой, благодаря чему Дин получил роль в ещё одной знаковой работе – «Бунтарь без причины». Что интересно, сначала на обе роли Джеймса хотели взять Брандо, но по разным причинам отказались от этой идеи. Игра Дина сделала его кумиром молодёжи. Последним фильмом Джеймса стал «Гигант». Эта кинокартина вышла на экраны через год после гибели Дина, он был посмертно номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». «Если человек может преодолеть разрыв между жизнью и смертью, если он может жить после своей смерти, тогда, возможно, он был великим человеком. Бессмертие – единственный настоящий успех».

Фото: instagram.com/jamesdean