Валерий Харламов – преодолел слабости и стал «Легендой № 17». Звёзды, которые ушли слишком рано

Семь лет назад на экраны вышел фильм «Легенда № 17», в котором рассказывается о начале спортивной карьеры реального советского хоккеиста, – Валерия Харламова. Спортсмен запомнился миллионам людей своими победами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. И, к сожалению, Харламов стал одним из тех, кто окончил свой жизненный путь слишком рано. Хоккеисту было 33 года. «Умение терпеть боль требует и мужества, и силы воли, и характера – без этого хоккей немыслим». Валерий родился 14 января 1948 года в Москве. Будущий победитель Олимпийских игр начал увлекаться хоккеем ещё в детстве. Однако в 13 лет врачи обнаружили у Харламова проблемы с сердцем и запретили мальчику любые физические нагрузки. Отец Валерия подумал, что это глупости. Когда будущему спортсмену исполнилось 14 лет, отец отвёл его в хоккейную секцию. Занятия пошли Харламову на пользу. Он регулярно ходил обследоваться в одной из московских больниц, и спустя некоторое время юношу признали совершенно здоровым.

Фото: instagram.com/byltakoyhockey

«Я не могу сказать определённо, чем отличается воля от мужества, ибо для меня они сливаются во что-то единое, нерасторжимое и проявляющееся в характере бойца. Прямом, честном, открытом. В характере бойца, для которого нет безнадёжных ситуаций». Первое время тренеры хотя и отмечали в Валерии талант, но не были готовы рекомендовать его в серьёзные команды из-за относительно хрупкого телосложения. В 19 лет Харламову позволили пройти сборы с командой ЦСКА, после которых он стал значительно крепче. В том же 1967 году тренер команды – Анатолий Тарасов – проверил Валерия в матче с другим российским клубом. Спортсмен не смог проявить себя, но тренер решил, что сдаваться рано. Анатолий отправил подопечного во вторую лигу – в чебаркульскую «Звезду». Тарасов попросил тренера «Звезды» позволять Харламову не менее 70% времени проводить на льду во время матчей. «– Поверить не могу, мы всё-таки в Японии, Валер!

– Главное, чтобы в конце снова в Чебаркуле не оказались», – цитата из фильма «Легенда № 17». Успехи в «Звезде» не заставили себя долго ждать, поэтому через пару месяцев Валерия вновь вернули в ЦСКА. А в декабре 1968 года Харламова вызвали во вторую сборную СССР. В следующем году Валерий Харламов, который играл в тройке с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым, победил в составе сборной СССР на чемпионате мира.

Фото: instagram.com/insta_hockey_gram

«Для любого спортсмена Олимпиада – это громадное событие, которого ждут, к которому готовятся многие годы». В 1972 году в японском городе Саппоро Харламов выступал на Олимпийских играх с Владимиром Викуловым и Анатолием Фирсовым. Во время первых матчей с ними Валерий чувствовал себя неуютно, поскольку Викулов и Фирсов уже были знаменитостями. Однако тройка прекрасно сработалась и принесла победу команде на ОИ-1972. В следующих Олимпийских играх, который состоялись в 1976 году в австрийском Инсбруке, Харламов выступал уже с более привычными компаньонами – Петровым и Михайловым. В финале Валерий забил победную шайбу и принёс сборной победу.

Фото: instagram.com/caviardiplomat

«Другого пути к вершинам нет. Как бы талантлив ты ни был, только тренировки, упорные, настойчивые тренировки, где в полной мере проверяются сила воли и терпение спортсмена, его характер, умение справляться со всеми препятствиями и неожиданностями, позволяют рассчитывать на успех». 14 мая 1976 года 28-летний Харламов женился на 19-летней Ирине Смирновой. Несколькими месяцами ранее – в сентябре 1975 года – у пары родился первенец Александр. А в 1977 году у супругов родилась дочка Бегонита.

Фото: Facebook-страница Бегониты Харламовой

Однако в промежутке между этими счастливыми событиями произошёл несчастный случай. 26 мая 1976 года Валерий хотел обогнать грузовик, выехал на встречку, увидел впереди машину и съехал в кювет. Машина врезалась в столб, а спортсмен получил сотрясение мозга, несколько переломов и множество ушибов. Несмотря на это, хоккеист смог восстановиться и вскоре вернулся на лёд. «Играл я тогда как в тумане. И не потому, что был слаб. Функционально я уже восстановил форму. Просто я видел, что ребята оберегают меня – и партнёры, и противники. И тронуло меня это необыкновенно. Значит, нужен я. Значит, ценят», – рассказывал Харламов о своём первом матче после восстановления от травм. Хоккеист продолжил успешно выступать вплоть до ОИ-1980. Тройка Михайлов – Петров – Харламов, на которую возлагались большие надежды, не смогла помочь команде победить. На игроков обрушились обвинения болельщиков, которые посоветовали спортсменам завершить карьеру. В 1981 году Валерий действительно задумался о том, чтобы уйти из хоккеистов и стать тренером. В августе того же года Харламов узнал, что его не включат в состав сборной на крупный турнир в Канаде.

Фото: instagram.com/reducer_rf