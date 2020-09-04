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Как избавиться от неприятных запахов? Эти 4 совета помогут каждой хозяйке

04 сентября 2020 14:16
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Каждая человек сталкивается с тем, что после готовки, ремонта или других событий появляются неприятные запахи, от которых очень тяжело избавиться. Эти советы помогут вам устранить самые распространенные виды неприятных запахов.

Совет 1. Запах в кухонном шкафу

Если вы почувствовали неприятный запах в кухонном шкафу, есть три способа для его устранения. Первый способ: на бумагу положить немного молотого кофе, а затем отправить её в шкаф. Второй: протереть тряпкой, смоченной в воде с уксусом. Третий: положить ломтик черного хлеба на несколько часов.

Как избавиться от неприятных запахов? Эти 4 совета помогут каждой хозяйке-1

Фото: pixabay.com 

Совет 2. Запах от рыбы, чеснока и лука

Если после готовки у вас на руках остался запах рыбы, чеснока или лука, то избавиться от него вам поможет соль. Для этого нужно потереть руки солью. В случае с посудой соль тоже поможет – насыпьте её на тарелку, дайте ей немного времени впитать в себя запах, после чего смывайте водой. То же самое можно сделать с кухонными приборами и доской для нарезки пищи.

Совет 3. Запах масляной краски в квартире

Чтобы быстро избавиться от запаха масляной краски в квартире, вам вновь потребуется соль. Просто поставьте несколько баночек с солью в разных местах квартиры.

Как избавиться от неприятных запахов? Эти 4 совета помогут каждой хозяйке-4

Фото: pixabay.com 

Совет 4. Запах табака

Очень тяжело избавиться от запаха табака, но этот способ вам точно поможет. Для начала откройте окно, потом положите в разных местах комнаты несколько полотенец, они хорошо впитывают табачный запах. И напоследок можно зажечь несколько ароматических свечей.

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