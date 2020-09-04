Как избавиться от неприятных запахов? Эти 4 совета помогут каждой хозяйке

Каждая человек сталкивается с тем, что после готовки, ремонта или других событий появляются неприятные запахи, от которых очень тяжело избавиться. Эти советы помогут вам устранить самые распространенные виды неприятных запахов.

Совет 1. Запах в кухонном шкафу

Если вы почувствовали неприятный запах в кухонном шкафу, есть три способа для его устранения. Первый способ: на бумагу положить немного молотого кофе, а затем отправить её в шкаф. Второй: протереть тряпкой, смоченной в воде с уксусом. Третий: положить ломтик черного хлеба на несколько часов.