Брэндон Ли – сын Брюса Ли и актёр культового готического фильма. Звёзды, которые ушли слишком рано

Мало кто не слышал о Брюсе Ли. Этот человек воплотил в себе прекрасного актёра и мастера боевых искусств. Брюс ушёл из жизни в 32 года, но у него осталось двое детей – сын Брэндон и дочь Шеннон. К сожалению, сын знаменитого актёра умер даже раньше своего отца – в 28 лет. Мы решили вспомнить, каким был его путь. Брэндон Ли родился 1 февраля 1965 года в Окленде, штат Калифорния, однако вскоре семья переехала в Гонконг. В школе будущего актёра знали все – ведь он был сыном знаменитости. Поскольку родители опасались за жизни Брэндона и его сестры, детей в школу сопровождали телохранители. Это мешало юному Ли заводить друзей, поэтому большинство других учеников запомнили его как напряжённого, замкнутого и агрессивного парня.

Фото: instagram.com/brandonlee

«Для меня боевые искусства – это поиск чего-то внутри себя. Это не просто физическая дисциплина». С самого детства сын Брюса обучался у своего отца боевым искусствам. Позже Брэндон также занимался у других мастеров, но в подростковом возрасте парня отстранили от занятий за непослушание. Брюс Ли – выдающийся актёр и олицетворение боевых искусств. Звёзды, которые ушли слишком рано

Фото: instagram.com/brandonlee

К тому моменту юноша уже больше был заинтересован в улучшении актёрских навыков, чем в боевых искусствах, которыми он мог продолжать заниматься самостоятельно. Брэндон начал брать уроки актёрского мастерства в институте Ли Страсберга. В 1985 году Ли дебютировал в американском фильме «Криминальный убийца». Это была мелкая роль, Брэндона не указали в титрах. Однако даже в этом фильме он смог сняться только потому, что был сыном Брюса.

Фото: instagram.com/brandonlee

«Вы несёте то бремя, которое сами решили возложить на себя». Далее Брэндон прошёл пробы на роль в гонконгской кинокартине – «Наследие гнева». Фильм был тепло принят в Гонконге, а также в Японии и ряде других стран. Ли был номинирован на премию в качестве лучшего начинающего актёра. Талант Брэндона заметил американский продюсер Роберт Лоуренс, который предложил Ли снова отправиться в Голливуд. Актёр принял предложение. Первое время сыну Брюса доставались небольшие роли в фильмах и сериалах. Брэндон ожидал большего, поэтому был сильно разочарован. К тому же, в 1988 или 1989 году едва не произошла кража в доме Ли. Когда актёр вернулся, он застал вора с ножом, который хотел присвоить себе имущество актёра.

Фото: instagram.com/brandonlee

«Если однажды вы доходите до предела своего терпения… Вы осознаёте, что делаете что-то, что со стороны может показаться совершенно безумным». Сын Брюса отнял у нападавшего нож, сломал мужчине руку, нос и челюсть, а также вывихнул плечо. Приехавшие полицейские не сразу поняли, кто нападает, а кто – защищается, поэтому надели наручники на обоих. К счастью для Ли, соседи пояснили, что это был дом Брэндона, а избитый мужчина – вор. Позже правонарушитель во всём сознался, его приговорили к двум годам тюрьмы.

Фото: instagram.com/brandonlee

В 1991 году Ли, наконец, получил заметную роль. Вместе с Дольфом Лундгреном Брэндон снялся в боевике «Разборка в Маленьком Токио». Хотя критики назвали фильм слишком жестоким, зрители обратили внимание на Ли. Следующий фильм Брэндона – «Беглый огонь» – тоже не понравился критикам, хотя они признали, что актёр был весьма харизматичен. Настоящим прорывом для сына Брюса должен был стать мрачный фильм «Ворон». Съёмки стартовали 1 февраля 1993 года – в 28 день рождения Брэндона. Однако Ли так и не смог полностью сыграть свою роль.

Фото: instagram.com/brandonlee

«Мы склонны принимать многое как должное, нам кажется, что мы будем жить вечно. Только когда вы потеряете друга или, возможно, побываете на грани смерти, многие события и люди в вашей жизни внезапно обретут реальное значение». 31 марта около полуночи во время съёмки сцены с выстрелом из револьвера актёр был серьёзно ранен. Исполнитель роли злодея выстрелил холостым патроном, но в стволе находилась заглушка, которая вылетела вместо пули, попала в живот Ли и застряла в позвоночнике. Врачи несколько часов пытались спасти Брэндона, но у них не получалось остановить кровь. В 13 часов 3 минуты была констатирована смерть пациента от кровопотери. Позже медики признались, что если бы им удалось спасти Ли, скорее всего, он бы всю жизнь провёл в инвалидном кресле.

Фото: instagram.com/brandonlee