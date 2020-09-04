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Набрал миллион за сутки. Мужчина записывал «гневные» реакции в TikTok

04 сентября 2020 14:05
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Онея Джонсон, который жил в собственной машине, за сутки набрал миллион подписчиков в TikTok. В популярных роликах он смотрит контент других пользователей приложения и сердито выкрикивает положительные отзывы.

Набрал миллион за сутки. Мужчина записывал «гневные» реакции в TikTok-1

Фото: angryreactions/ TikTok

Как сообщает Daily Mail, первую видео-реакцию американец опубликовал 23 августа. За сутки на него подписался миллион пользователей. В одном из интервью Джонсон рассказал, что его выселил владелец квартиры, которую он снимал вместе с бывшей девушкой. Поэтому парень был вынужден несколько месяцев жить в машине.

Набрал миллион за сутки. Мужчина записывал «гневные» реакции в TikTok-4

Фото: angryreactions/ TikTok

Онея Джонсон:
Я сопоставил то, как видят меня люди, и какой я на самом деле. Если кто-то смотрит на  меня, молча проезжающего на машине, я кажусь самым злым человеком в мире. Но если люди узнают меня поближе, то понимают, что я очень позитивный.

Набрал миллион за сутки. Мужчина записывал «гневные» реакции в TikTok-7

Фото: angryreactions/ TikTok

В первом видео он записывает реакцию на урок по украшению тортов.

Он громко выкрикивает: «Скажи мне, кто ты? Кто? Ведь твой торт выглядит потрясающе!»

Набрал миллион за сутки. Мужчина записывал «гневные» реакции в TikTok-10

Фото: angryreactions/ TikTok

Вот, что писали другие пользователи в комментариях:

«Я думал, что он такой негативный… Но теперь он мой друг».

«Мне никогда не было так смешно и страшно одновременно».

Позже Джонсон записал еще два видео. Сейчас количество подписчиков в его аккаунте почти достигло отметки в 3 миллиона.

Совсем недавно звездой соцсетей стал кот. А он всего лишь хотел спрыгнуть с пианино (подробнее здесь).

# Социальные медиа # калейдоскоп # Онея Джонсон # Видеофакт

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