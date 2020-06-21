Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано

21 июня 58 лет назад родился человек, который стал одним из самых популярных рок-музыкантов Советского Союза, – Виктор Цой. Жизнь его оборвалась слишком рано, однако за свои 28 лет певец успел прославиться на весь мир и стать символом целой эпохи. Цой родился в Ленинграде. В детстве Виктор не выделялся, он был спокойным мальчиком, любил читать и рисовать. В школе будущий артист начал играть на гитаре, на покупку которой потратил почти все имевшиеся деньги.

Фото: kinomannia.ru

После 8 класса Виктор поступил в художественное училище, но там юноше было скучно. Единственной его радостью была группа «Палата № 6», в которую он вступил. И поскольку Цой больше времени уделял музыке, а не учёбе, он был отчислен.

Фото: kinomannia.ru

Далее будущий певец поступил в СГПТУ-61 на специальность резчика по дереву и достиг высокого уровня в создании нэцке (маленькая скульптура-брелок). В то же время Виктор стал поклонником Брюса Ли, благодаря которому будущий артист увлёкся восточными единоборствами. Также Цой восхищался творческой деятельностью Михаила Боярского и Владимира Высоцкого.

Фото: kinomannia.ru

Совершенствуясь в игре на гитаре, Виктор знакомился с единомышленниками. Одним из них оказался Алексей Рыбин, который в то время был вокалистом и гитаристом в группе «Пилигрим». Вскоре парни уже ездили с концертами в составе группы Андрея Панова – «Автоматические удовлетворители». Так талантливых ребят заметил Борис Гребенщиков.

Фото: kinomannia.ru

В 1981 году Цой, Рыбин и Олег Валинский основали группу «Гарин и Гиперболоиды», которая быстро сменила название на «Кино». Под руководством Гребенщикова коллектив начал записывать дебютный альбом.

Фото: kinomannia.ru

Постепенно песни группы привлекали к себе всё больше внимания. Участники коллектива и их знакомые делились композициями «Кино»с друзьями. И тут Виктора призвали в армию. Чтобы избежать службы, музыкант лёг в психиатрическую больницу на Пряжке. После выписки артист посвятил несколько песен психбольнице. В 1892 году Цой познакомился с Марьяной Ковалёвой. Её очаровало пение тогда ещё 19-летнего юноши. Девушка оказалась очень решительной и оставила Виктору свой номер телефона. Музыкант позвонил и уже совсем скоро Марияна всерьёз занялась продвижением группы «Кино». В феврале 1984 года пара поженилась, а в следующем году 5 августа у супругов родился сын Александр. Высоцкий, Цой и Бодров. Как выглядят дети трёх культовых советских артистов

Фото: kinomannia.ru

Несмотря на возраставшую популярность, летом 1986 года Виктор устроился работать кочегаром. В той же котельной молодой музыкант и его соратники начали организовывать концерты. Там же были сняты два фильма с участием Цоя. В 1988 году «Кино» начинает гастролировать по СССР. Все концерты проходили с аншлагами. Также на экраны выходит фильм «Игла» с Цоем в главной роли. Кинокартина стала лидером проката 1989 года, а Виктор был признан лучшим актёром года. Теперь о группе «Кино» и её вокалисте говорили все. Уличные музыканты исполняли песни коллектива, начинающие певцы подражали Цою, в квартирах звучали композиции «Кино».

Фото: viktortsoylegenda.jimdofree.com

В то же время у Виктора появилась новая избранница – Наталья Разлогова. Она была переводчицей и кинокритиком, умела ценить прекрасное. С ней Цой чувствовал себя хорошо и спокойно. Не желая скрывать эти отношения от супруги, артист честно обо всём рассказал Марьяне. Ей было больно, но она не стала подавать на развод.

Фото: viktortsoylegenda.jimdofree.com

Последний концерт Виктора прошёл 24 июня 1990 года. После него Цой вместе с Юрием Каспаряном уехал на дачу, где музыканты начали готовить новый альбом. Однако выпущен он был уже после смерти вокалиста. Сыграл Колю Герасимова и работал мельником. Звёзды, которые ушли слишком рано Роковой день настал 15 августа 1990 года. В 12 часов 28 минут Виктор Цой попал в ДТП на 35 километре трассы Слока – Талси. По официальной версии, певец уснул за рулём, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Виктор погиб на месте. Официально подтверждено, что музыкант был трезв. Больше в аварии никто не пострадал.

Фото: viktortsoylegenda.jimdofree.com