На «Белагро-2020» представили рекордные по урожайности семена и лошадей элитной белорусской породы

Новости Беларуси. Рекордные по урожайности семена и лошади элитной белорусской породы. 30-й сельскохозяйственный форум «Белагро-2020» продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй день международной аграрной экспозиции собрал в столице экспертов в области селекции. Белорусские ученые представили на выставке животных с завидной наследственностью. Их генетическим апгрейдом наши сельхозпредприятия занимались не один год. Лучшими породами овец, коров и птиц уже заинтересовались зарубежные коллеги.

Геннадий Гунев, первый заместитель генерального директора «Белплемживобъединения»:

Молочное скотоводство представлено, специализированное мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. Казахстан интересовался баранами племенными породы суффолк. А из Узбекистана интересуются голштинами нашими и хотят закупать у нас полторы тысячи нетелей. Определили хозяйство, они заинтересованы очень высоко, по хорошей цене. Я думаю, что мы заключаем такие контракты на поставку в Узбекистан.

Конкретных коммерческих договоренностей удалось достигнуть и производителям сельхозтехники. Аграрный тимбилдинг с ближайшими соседями оправдан качеством и ценой нашей продукции. Крупная партия высокотехнологичных машин для внесения удобрений вскоре отправится в несколько российских регионов.

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:

За первый буквально день нас посетила Российская Федерация. Посетил губернатор Брянской области, Омской области, из Приморского края приходили. Мы уже согласовали там нашу сборку – будем организовывать в Приморском крае. А также мы подписали сегодня буквально контракт на поставку до конца этого года (на 9 миллионов долларов США) в Российскую Федерацию нашей сельскохозяйственной техники. Мы всегда ценимся своим качеством не только по сельскохозяйственной технике, но и по продуктам питания. И, конечно, у нас цены приемлемые по сравнению с европейскими производителями.