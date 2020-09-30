На «Белагро-2020» представили рекордные по урожайности семена и лошадей элитной белорусской породы

Новости Беларуси. Рекордные по урожайности семена и лошади элитной белорусской породы. 30-й сельскохозяйственный форум «Белагро-2020» продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рекордные по урожайности семена и лошади элитной белорусской породы. 30-й сельскохозяйственный форум «Белагро-2020» продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй день международной аграрной экспозиции собрал в столице экспертов в области селекции. Белорусские ученые представили на выставке животных с завидной наследственностью. Их генетическим апгрейдом наши сельхозпредприятия занимались не один год. Лучшими породами овец, коров и птиц уже заинтересовались зарубежные коллеги.
Геннадий Гунев, первый заместитель генерального директора «Белплемживобъединения»:
Молочное скотоводство представлено, специализированное мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. Казахстан интересовался баранами племенными породы суффолк. А из Узбекистана интересуются голштинами нашими и хотят закупать у нас полторы тысячи нетелей. Определили хозяйство, они заинтересованы очень высоко, по хорошей цене. Я думаю, что мы заключаем такие контракты на поставку в Узбекистан.
Конкретных коммерческих договоренностей удалось достигнуть и производителям сельхозтехники. Аграрный тимбилдинг с ближайшими соседями оправдан качеством и ценой нашей продукции. Крупная партия высокотехнологичных машин для внесения удобрений вскоре отправится в несколько российских регионов.
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
За первый буквально день нас посетила Российская Федерация. Посетил губернатор Брянской области, Омской области, из Приморского края приходили. Мы уже согласовали там нашу сборку – будем организовывать в Приморском крае. А также мы подписали сегодня буквально контракт на поставку до конца этого года (на 9 миллионов долларов США) в Российскую Федерацию нашей сельскохозяйственной техники. Мы всегда ценимся своим качеством не только по сельскохозяйственной технике, но и по продуктам питания. И, конечно, у нас цены приемлемые по сравнению с европейскими производителями.
Напомним, выставка «Белагро-2020» продлится до 4 октября. Участие в ней принимают более 360 компаний из 14 стран, в том числе Италии, Германии, Франции, России и Китая.