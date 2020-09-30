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Александр Богомаз – Президенту Беларуси: мы всегда за вами стремились, всегда с вас брали пример

30 сентября 2020 13:35
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Новости Беларуси. Межрегиональное сотрудничество приносит ощутимый экономический эффект для обеих сторон. Об этом 30 сентября Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Брянской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Богомаз – Президенту Беларуси: мы всегда за вами стремились, всегда с вас брали пример-1

Президент обратил внимание, что Брянская область для Беларуси не просто соседний, это очень дружественный регион. Тем более что и экономики во многом схожи. В качестве перспективного направления совместной работы Александр Лукашенко назвал строительство.  

Александр Лукашенко: форма работы региональных лидеров России с Беларусью даёт свои положительные плоды

Александр Богомаз – Президенту Беларуси: мы всегда за вами стремились, всегда с вас брали пример-4

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:
Вы правильно сказали: мы соседи. И мы не понаслышке знаем, что происходит в Беларуси. Мы всегда за вами стремились, всегда с вас брали пример. Побыв вчера день в Гомельской области, в Минске, нас, конечно, поражают чистота и ухоженность, дороги. Да и вообще все, что сегодня делается в Беларуси.  

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Нас, конечно же, связывают хорошие отношения. И культурные, и научные, и производственные, и экономические. Брянская область сотрудничает с более чем 100 странами мира, но более трети оборота приходится на Республику Беларусь.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Богомаз # Фотофакт

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