Александр Богомаз – Президенту Беларуси: мы всегда за вами стремились, всегда с вас брали пример

Новости Беларуси. Межрегиональное сотрудничество приносит ощутимый экономический эффект для обеих сторон. Об этом 30 сентября Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Брянской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент обратил внимание, что Брянская область для Беларуси не просто соседний, это очень дружественный регион. Тем более что и экономики во многом схожи. В качестве перспективного направления совместной работы Александр Лукашенко назвал строительство.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:

Вы правильно сказали: мы соседи. И мы не понаслышке знаем, что происходит в Беларуси. Мы всегда за вами стремились, всегда с вас брали пример. Побыв вчера день в Гомельской области, в Минске, нас, конечно, поражают чистота и ухоженность, дороги. Да и вообще все, что сегодня делается в Беларуси.

Александр Лукашенко встретился с губернатором Брянской области: мы готовы идти дальше, чем обычный товарообмен, – в технологии, науку

Нас, конечно же, связывают хорошие отношения. И культурные, и научные, и производственные, и экономические. Брянская область сотрудничает с более чем 100 странами мира, но более трети оборота приходится на Республику Беларусь.