«Мы обсудили весь комплекс вопросов, почти 5 часов». Александр Лукашенко рассказал, о чём говорил с Владимиром Путиным в Сочи

Новости Беларуси. Впервые после переговоров с президентом России в Сочи Александр Лукашенко прокомментировал итоги диалога, который состоялся в закрытом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный тезис – Россия и Беларусь в любой ситуации подставят друг другу плечо и окажут всестороннюю поддержку, как и подобает союзникам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу вас проинформировать о переговорах с Россией. Первое – мы обсудили весь комплекс вопросов, почти пять часов. Кстати, мы с Путиным выработали план переговоров: МИДы, правительства, президенты – эта формула была разработана до выборов.
Какие вопросы? Прежде всего, мы обсуждали вопросы энергетики. Мы не погружались в конкретные цифры и прочее, но, как мне докладывал Семашко, наш посол, он же и вице-премьер, он ведет переговоры с энергетиками в России. Совсем, говорит, другие люди, можно разговаривать и по ценам там, и так далее и тому подобное.
Доступ на рынки. Путин сам предложил: давай активизируем наши холдинги, крупные промышленные предприятия. Пускай руководители встречаются, министры – надо, чтобы они сами встречались и торговали таким образом между собой. Я говорю: «Окей, меня это устраивает».
По поводу кредита. Должен вам сказать, что это было мое настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит. В этом году мы миллиард должны им были по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый, то есть это вопрос рефинансирования.
Путин предложил параллельно с вот этими контактами руководителей предприятий, холдингов крупных: слушай, давай еще активизируем региональное сотрудничество. Я говорю в тему: в конце сентября будет Форум регионов, мы начнем интенсифицировать общение губернатора с губернатором – это великое дело, они там решат многое. И вот мне Семашко уже по пути из Сочи ночью докладывал, что они с министром промышленности проехали по России и 290 миллионов долларов контрактов привезли: БелАЗы там, МАЗы и прочее – заключили договор. Слушайте, треть миллиарда – это большие деньги. То есть надо шевелиться.
Особое внимание уделили ВПК и по обороне. Это было мое предложение. Мы должны проводить учения, мы не должны смотреть на то, что о нас там кто-то скажет. Армия, которая не воюет – это не армия. Тут вот надо хоть учения проводить.
Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер, на Ленинград. Я ему сказал прямо: «Если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике – нам все равно». Знаю, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры.