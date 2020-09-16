«Мы обсудили весь комплекс вопросов, почти 5 часов». Александр Лукашенко рассказал, о чём говорил с Владимиром Путиным в Сочи

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу вас проинформировать о переговорах с Россией. Первое – мы обсудили весь комплекс вопросов, почти пять часов. Кстати, мы с Путиным выработали план переговоров: МИДы, правительства, президенты – эта формула была разработана до выборов.

Какие вопросы? Прежде всего, мы обсуждали вопросы энергетики. Мы не погружались в конкретные цифры и прочее, но, как мне докладывал Семашко, наш посол, он же и вице-премьер, он ведет переговоры с энергетиками в России. Совсем, говорит, другие люди, можно разговаривать и по ценам там, и так далее и тому подобное.

Доступ на рынки. Путин сам предложил: давай активизируем наши холдинги, крупные промышленные предприятия. Пускай руководители встречаются, министры – надо, чтобы они сами встречались и торговали таким образом между собой. Я говорю: «Окей, меня это устраивает».

По поводу кредита. Должен вам сказать, что это было мое настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит. В этом году мы миллиард должны им были по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый, то есть это вопрос рефинансирования.