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Головченко на Форуме регионов Беларуси и России: необходимо возобновлять связи, интенсивность которых сократилась из-за пандемии

29 сентября 2020 19:01
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Новости Беларуси. В любые, даже самые непростые времена, нет ничего сильнее памяти об общей боли. Это прочная основа развития и социально-экономических отношений, несмотря ни на какие перипетии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Головченко на Форуме регионов Беларуси и России: необходимо возобновлять связи, интенсивность которых сократилась из-за пандемии-1

В 2019 году объем товарооборота превысил 35,5 млрд долларов. Пандемия внесла коррективы. Но уже найдены новые точки роста. Подписано семь соглашений о сотрудничестве между правительством Беларуси и регионами России. Заключены также порядка 70 коммерческих соглашений. Их общая сумма превысила 700 миллионов долларов. Осталось только вернуть союзным отношениям былой масштаб. План, как нейтрализовать экономические последствия пандемии, стороны уже обсудили.  

Головченко на Форуме регионов Беларуси и России: необходимо возобновлять связи, интенсивность которых сократилась из-за пандемии-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Необходимо возобновлять связи, которые были не прерваны, но немного интенсивность их сократилась, начиная с марта, в силу известных событий с пандемией. Так уж, наверное, сложилось, что для нашего менталитета очень важны человеческие контакты. Наверное, не все можно реализовать посредством современных средств связи.  

Движение началось. Самое главное – по открытию транспортного сообщения между Беларусью и Россией, пока в таком ограниченном формате – в формате только авиарейсов. Но, как сегодня мы договорились на Форуме, что будем и дальше работать по полному снятию всех ограничений, конечно же, исходя из реально складывающейся ситуации с эпидемиологической безопасностью, чтобы, не дай бог, не усугубить.  

Головченко на Форуме регионов Беларуси и России: необходимо возобновлять связи, интенсивность которых сократилась из-за пандемии-7

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# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Анастасия Корниенко # Фотофакт

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