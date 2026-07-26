Маршрут на 226 километров! В столице продолжаются соревнования Минского триатлона

В белорусской столице продолжается масштабный праздник спорта – «Минский триатлон – 2026». Воскресенье – ключевой день соревнований. Ради основных стартов в городе даже частично перекрыли движение на проспектах Победителей и Машерова. На дистанции вышли тысячи атлетов, причем самые выносливые стартовали еще ранним утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 июля в Минске перекроют часть проспекта Победителей и прилегающих к нему улиц

Большой праздник спорта развернулся прямо на улицах столицы и не только. В этом году Международный Минский триатлон собрал более трех тысяч участников из 13 стран. В финальный день соревнований впервые был организован самый длинный маршрут на 226 километров – так называемый «Ironman» или «Железный человек». Более 3 тысяч человек примут участие в Международном минском триатлоне-2026

Такую дистанцию невозможно преодолеть неподготовленному человеку, ведь только велосипедная трасса занимает 180 километров. Атлеты стартовали в 6 утра, успели проплыть и находятся на дистанции велоэтапа. Далее их ждет заключительная стадия – беговая. Сил немного, но они готовы сделать все, чтобы преодолеть расстояние. Организаторы в свою очередь постарались создать комфортные и, главное, безопасные условия для спортсменов.