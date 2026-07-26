Маршрут на 226 километров! В столице продолжаются соревнования Минского триатлона
В белорусской столице продолжается масштабный праздник спорта – «Минский триатлон – 2026». Воскресенье – ключевой день соревнований. Ради основных стартов в городе даже частично перекрыли движение на проспектах Победителей и Машерова. На дистанции вышли тысячи атлетов, причем самые выносливые стартовали еще ранним утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Большой праздник спорта развернулся прямо на улицах столицы и не только. В этом году Международный Минский триатлон собрал более трех тысяч участников из 13 стран. В финальный день соревнований впервые был организован самый длинный маршрут на 226 километров – так называемый «Ironman» или «Железный человек».
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Такую дистанцию невозможно преодолеть неподготовленному человеку, ведь только велосипедная трасса занимает 180 километров. Атлеты стартовали в 6 утра, успели проплыть и находятся на дистанции велоэтапа. Далее их ждет заключительная стадия – беговая. Сил немного, но они готовы сделать все, чтобы преодолеть расстояние. Организаторы в свою очередь постарались создать комфортные и, главное, безопасные условия для спортсменов.
Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона:
Настраиваем лидера бегового этапа, то есть поедет перед ними велосипедист. Все, чтобы была максимальная безопасность, – это в первую очередь. А так, конечно, воодушевлены. Вот когда уже все будут на беговом этапе, тогда уже немного спадет напряжение, а так 1 200 человек на проспекте Победителей на участке в 10 километров в одну сторону – это, конечно, большой наплыв велосипедистов, огромная насыщенная группа. Поэтому большая ответственность, чтобы все было хорошо.
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