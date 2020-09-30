Делегация Приморского края посетила «Славянку» и «Красный пищевик». И вот что они думают о белорусских товарах

Новости Беларуси. В Приморском крае России появится торговый объект с товарами от белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об идее объединить лучшие белорусские бренды на одной площадке 30 сентября рассказал министр промышленности Российской Федерации во время официального визита в Могилевскую область. Знакомство с нашими производителями делегация начала в Бобруйске со «Славянки» и «Красного пищевика». Далее встреча продолжилась уже в Могилеве.

В России большой популярностью пользуются не только продукты питания, но и наша сельхозтехника.

Сергей Калитин, министр промышленности и торговли Приморского края России:

Мы налаживаем контакты с машиностроительными предприятиями. Мы имеем планы по созданию универсального центра обслуживания сельскохозяйственной техники. Мы испытываем большой интерес к продуктам питания, потому что знаем, что это продукты высочайшего качества. Они сделаны с соблюдением всех технологий. Это товары, которые уже полюбились жителям Приморья. Взаимоотношения с Беларусью – это, безусловно, та дорога, по которой нам нужно шагать плечо к плечу, развивать наши отношения. Будущее у них, несомненно, есть.