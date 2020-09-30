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Делегация Приморского края посетила «Славянку» и «Красный пищевик». И вот что они думают о белорусских товарах

30 сентября 2020 15:48
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Новости Беларуси. В Приморском крае России появится торговый объект с товарами от белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об идее объединить лучшие белорусские бренды на одной площадке 30 сентября рассказал министр промышленности Российской Федерации во время официального визита в Могилевскую область.  

Знакомство с нашими производителями делегация начала в Бобруйске со «Славянки» и «Красного пищевика». Далее встреча продолжилась уже в Могилеве.  

Делегация Приморского края посетила «Славянку» и «Красный пищевик». И вот что они думают о белорусских товарах-1

Делегация Приморского края посетила «Славянку» и «Красный пищевик». И вот что они думают о белорусских товарах-3

В России большой популярностью пользуются не только продукты питания, но и наша сельхозтехника.  

Делегация Приморского края посетила «Славянку» и «Красный пищевик». И вот что они думают о белорусских товарах-6

Сергей Калитин, министр промышленности и торговли Приморского края России:  
Мы налаживаем контакты с машиностроительными предприятиями. Мы имеем планы по созданию универсального центра обслуживания сельскохозяйственной техники.  

Мы испытываем большой интерес к продуктам питания, потому что знаем, что это продукты высочайшего качества. Они сделаны с соблюдением всех технологий. Это товары, которые уже полюбились жителям Приморья.   

Взаимоотношения с Беларусью – это, безусловно, та дорога, по которой нам нужно шагать плечо к плечу, развивать наши отношения. Будущее у них, несомненно, есть.  

Делегация Приморского края посетила «Славянку» и «Красный пищевик». И вот что они думают о белорусских товарах-9

Делегация Приморского края посетила «Славянку» и «Красный пищевик». И вот что они думают о белорусских товарах-11

Дмитрий Мудрогелов, председатель Комитета экономики Могилевского облисполкома:  
Россия была и остается для нас основным внешнеторговым партнером, притом это взаимовыгодное сотрудничество. Для нас это прежде всего много экспортных позиций. В то же время мы заинтересованы и в поставках продовольствия из Приморского края, того, чего у нас нет – это морепродукты.  

Делегация Приморского края посетила «Славянку» и «Красный пищевик». И вот что они думают о белорусских товарах-14

Делегация Приморского края посетила «Славянку» и «Красный пищевик». И вот что они думают о белорусских товарах-16

Делегация Приморского края посетила «Славянку» и «Красный пищевик». И вот что они думают о белорусских товарах-18

Только за последние полгода товарооборот Могилевской области и Приморского края вырос на 25 %. На столько же увеличился и экспорт услуг.  

Гости выразили заинтересованность в налаживании поставок могилевских лифтов, а также в закупке дорожной и коммунальной техники.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Калитин # Дмитрий Мудрогелов # Фотофакт

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