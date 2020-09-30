Владимир Семашко на Форуме регионов: у нас нестыковка между политикой и экономикой. Их надо привести в соответствие
Новости Беларуси. Стороны подвели предварительные итоги VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам работы Форума подписано более 70 соглашений и коммерческих контрактов о сотрудничестве на сумму порядка 700 миллионов долларов.
Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России
Экономики Беларуси и России прочно переплетены. Партнерскими отношениями связаны более 8 тысяч предприятий. Завязаны на поставке сырья, комплектующих, материалах. Такое прямое общение без посредников – уверенный шаг к восстановлению товарооборота между государствами. В условиях пандемии этот показатель упал на 21 %. Пришло время наверстывать упущенное.
Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Мы же многого достигли в Союзном государстве. Это свободное перемещение, право выбора места жизни, работы, образования и так далее. Это огромная заслуга Союзного государства. Но, как говорят, политика – это концентрированное выражение экономики. Ну так вот немножко у нас нестыковка между политикой и экономикой. Их надо привести в соответствие.
Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Каждый раз мы выстраиваем пути соприкосновения, те пути, по которым мы можем идти вместе. И, на мой взгляд, это очень важно, так как мы экспортоориентированная страна, для нас важно получать новые рынки сбыта. Заключены новые контракты на достаточно внушительные суммы. И, думаю, польза от такого общения будет как для Беларуси, так и для России.