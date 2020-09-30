Владимир Семашко на Форуме регионов: у нас нестыковка между политикой и экономикой. Их надо привести в соответствие

Новости Беларуси. Стороны подвели предварительные итоги VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам работы Форума подписано более 70 соглашений и коммерческих контрактов о сотрудничестве на сумму порядка 700 миллионов долларов. Семь десятков соглашений на 700 млн долларов. Подводим итоги второго дня VII Форума регионов Беларуси и России

Экономики Беларуси и России прочно переплетены. Партнерскими отношениями связаны более 8 тысяч предприятий. Завязаны на поставке сырья, комплектующих, материалах. Такое прямое общение без посредников – уверенный шаг к восстановлению товарооборота между государствами. В условиях пандемии этот показатель упал на 21 %. Пришло время наверстывать упущенное.

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Мы же многого достигли в Союзном государстве. Это свободное перемещение, право выбора места жизни, работы, образования и так далее. Это огромная заслуга Союзного государства. Но, как говорят, политика – это концентрированное выражение экономики. Ну так вот немножко у нас нестыковка между политикой и экономикой. Их надо привести в соответствие.