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Ей аплодировали стоя. Эта речь ветерана ВОВ растрогала участников Форума регионов

29 сентября 2020 17:27
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Новости Беларуси. Семь десятков соглашений на сумму в 700 миллионов долларов. Таков портфель VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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Ей аплодировали стоя. Эта речь ветерана ВОВ растрогала участников Форума регионов-1

И если экономические итоги Форума еще предстоит подсчитать, то эмоциональный эффект очевиден. На сцене – фронтовик Валентина Петровна. Это финальное выступление VII Форума регионов. Зал слушает стоя.  

Ей аплодировали стоя. Эта речь ветерана ВОВ растрогала участников Форума регионов-4

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:  
Земля дрожала, как живая.  
Когда от нашей крови таял лед, нас согревала дружба фронтовая,
Она и нынче нас не подведет.  
В огне сражений мы горели вместе,  
Мы не привыкли в полнакала лет.  
Но если все мы это одолели,  
То старость тоже сможем одолеть.  
Вот я вам тоже этого желаю. 

Ей аплодировали стоя. Эта речь ветерана ВОВ растрогала участников Форума регионов-7

Она прошла всю войну. С грустью говорит Валентина Петровна о несбывшейся мечте стать артисткой, с болью – о потерянных однополчанах, с гордостью – о Великой Победе. Из зала Валентина Баранова выходит со слезами на глазах, признается: это от счастья. Ведь теперь точно знает, что об их подвиге помнят.  

Ей аплодировали стоя. Эта речь ветерана ВОВ растрогала участников Форума регионов-10

Валентина Баранова:  
Дело, которое мы совершали в годы войны – в защите своей страны от разорения, наши дети, наши внуки, наши правнуки взяли в свои руки и несут знамя так, что сейчас и Россия, и Беларусь могут гордиться жизнью своей и своими победами.  

Пока будет солнце светить, пока жизнь будет, ни в России, ни в Беларуси народ не отдаст свои завоевания никому.  

# Великая Отечественная война # общество # Валентина Баранова # Анастасия Корниенко # Фотофакт

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