Ей аплодировали стоя. Эта речь ветерана ВОВ растрогала участников Форума регионов
Новости Беларуси. Семь десятков соглашений на сумму в 700 миллионов долларов. Таков портфель VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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И если экономические итоги Форума еще предстоит подсчитать, то эмоциональный эффект очевиден. На сцене – фронтовик Валентина Петровна. Это финальное выступление VII Форума регионов. Зал слушает стоя.
Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
Земля дрожала, как живая.
Когда от нашей крови таял лед, нас согревала дружба фронтовая,
Она и нынче нас не подведет.
В огне сражений мы горели вместе,
Мы не привыкли в полнакала лет.
Но если все мы это одолели,
То старость тоже сможем одолеть.
Вот я вам тоже этого желаю.
Она прошла всю войну. С грустью говорит Валентина Петровна о несбывшейся мечте стать артисткой, с болью – о потерянных однополчанах, с гордостью – о Великой Победе. Из зала Валентина Баранова выходит со слезами на глазах, признается: это от счастья. Ведь теперь точно знает, что об их подвиге помнят.
Валентина Баранова:
Дело, которое мы совершали в годы войны – в защите своей страны от разорения, наши дети, наши внуки, наши правнуки взяли в свои руки и несут знамя так, что сейчас и Россия, и Беларусь могут гордиться жизнью своей и своими победами.
Пока будет солнце светить, пока жизнь будет, ни в России, ни в Беларуси народ не отдаст свои завоевания никому.