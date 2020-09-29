Ей аплодировали стоя. Эта речь ветерана ВОВ растрогала участников Форума регионов

Новости Беларуси. Семь десятков соглашений на сумму в 700 миллионов долларов. Таков портфель VII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если экономические итоги Форума еще предстоит подсчитать, то эмоциональный эффект очевиден. На сцене – фронтовик Валентина Петровна. Это финальное выступление VII Форума регионов. Зал слушает стоя.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны: Земля дрожала, как живая. Когда от нашей крови таял лед, нас согревала дружба фронтовая, Она и нынче нас не подведет. В огне сражений мы горели вместе, Мы не привыкли в полнакала лет. Но если все мы это одолели, То старость тоже сможем одолеть. Вот я вам тоже этого желаю.

Она прошла всю войну. С грустью говорит Валентина Петровна о несбывшейся мечте стать артисткой, с болью – о потерянных однополчанах, с гордостью – о Великой Победе. Из зала Валентина Баранова выходит со слезами на глазах, признается: это от счастья. Ведь теперь точно знает, что об их подвиге помнят.

Валентина Баранова:

Дело, которое мы совершали в годы войны – в защите своей страны от разорения, наши дети, наши внуки, наши правнуки взяли в свои руки и несут знамя так, что сейчас и Россия, и Беларусь могут гордиться жизнью своей и своими победами.

Пока будет солнце светить, пока жизнь будет, ни в России, ни в Беларуси народ не отдаст свои завоевания никому.