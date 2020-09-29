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«Скорее всего, какой-то шаг будет». Владимир Семашко рассказал о снижении цены на российский газ для Беларуси

29 сентября 2020 16:53
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Новости Беларуси. Семь десятков соглашений на сумму в 700 миллионов долларов. Таков портфель нынешнего Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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«Скорее всего, какой-то шаг будет». Владимир Семашко рассказал о снижении цены на российский газ для Беларуси -1

Ощутимого эффекта ждут в научно-техническом сотрудничестве и промышленности, в культуре. Почти решен вопрос об отмене роуминга. Практически найден компромисс в газовом вопросе.  

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение. Скорее всего, какой-то шаг будет уже с 1 января 2021 года.   

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# Беларусь-Россия # общество # Владимир Семашко # Анастасия Корниенко # Фотофакт

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