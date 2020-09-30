Александр Лукашенко: форма работы региональных лидеров России с Беларусью даёт свои положительные плоды

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По своим результатам Форум превзошел все остальные. Все-таки заключить контракты более чем на 750 миллионов долларов – это хороший вклад в экономику Беларуси. Я уже не говорю, что и для России это существенно. Пусть не такой уж большой вклад, но это существенно. Тем более надо иметь в виду последующий эффект от этих контрактов. Это ведь работа людей, это заработная плата. Это то, чего нам не хватает в сотрудничестве с другими странами.

Александр Лукашенко встретился с губернатором Брянской области: мы готовы идти дальше, чем обычный товарообмен, – в технологии, науку

И хорошо, что мы в этих условиях – и коронавирусных, и прочих, и обострения международной обстановки (вы видите, что по периметру творится) – мы все-таки, удивительно, нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект. Поэтому Форум регионов и эта форма вообще работы региональных лидеров, бизнеса регионального с Беларусью дает свои положительные плоды.