«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 декабря Президент обратился к депутатам и сенаторам шестого и седьмого созывов. Подобные встречи с главой государства традиционны. Однако на этот раз, подчеркивая особую важность события, парламентариев впервые приветствовали во Дворце Независимости.

Срок вновь избранного парламента пришелся на период борьбы ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своих интересов, торговые войны и барьеры. Поэтому, обращаясь к присутствующим, Президент подчеркнул: чтобы добиться успешного развития страны в таких условиях, понадобится слаженная работа всех ветвей власти. Корреспондент Евгений Пустовой о ключевых целях и задачах.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Все законодательные инициативы седьмого созыва парламента еще впереди, встреча Президента с народными избранниками (читай, со всей Беларусью) во Дворце Независимости – впервые.

Люстра-звезда в Овальном зале – самый узнаваемый атрибут белорусского парламента, символ переемственности: из советского прошлого оставили лучшее.

Но 5 декабря традиционная встреча прошла под самой большой люстрой, созданной уже мастерами суверенной Беларуси. С парламентариями двух созывов глава государства встретился в зале Дворца Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы элита нашего общества. Вот здесь самая элита нашего общества, и основа ее, повод для таких моих заключений и заявлений – то, что вас избрали люди. У вас за спиной у каждого свои избиратели. Плохо, хорошо избрали – как бы там выборная кампания ни проходила, подвели черту и вперед. Доказывайте людям делом, что вы достойны этого высокого звания.

Элита несмело рассматривала картины в фойе Дворца Независимости и отказывалась от интервью. Слово держали уже «повзрослевшие» товарищи по Палате представителей. О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович Людмила Добрынина в добром настроении: уходит с весомым багажом парламентского опыта и принятым бюджетом на 2020 год. В Палате представителей она была главным куратором финансового документа.

Людмила Добрынина, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:

Бюджет принят, и очень важно, что он принят до 1 декабря. Мы прекрасно понимаем, что это важно, чтобы действительно сегодня бизнес, предприятия и бюджетные организации строили свои планы. Это сейчас в парламенте, как и в стране, все понятно и предсказуемо. А вот до середины 90-х любое политическое решение принималось с оглядкой на чужие столицы.

Александр Лукашенко:

Я это не скрывал. Так есть во всех странах, только в разных формах. Да, даже не власть, я как ответственный за деятельность ветвей власти по Конституции должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это естественно, это моя обязанность. И, естественно, я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным. Чтобы я никогда больше не переживал то, что было в середине 90-х, когда я приходил в парламент, и передо мной на полу и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, не сидели – такой был, видите ли, протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государства, особенно Украина. Поэтому, если кто-то ищет какие-то подводные течения в этом, не ищите. Я говорил это в канун выборов: да, мы будем поддерживать конструктивных людей.

Александр Лукашенко: окровавленный обрубок советской империи – вот что представляла в 90-е Беларусь Первый Президент выдержал напор внутри и извне. Импульс придавала поддержка народа, который доверил себя и страну, в которую многие-то и не верили. Александр Лукашенко:

Я помню, приехал в первый год своего президентства к Румасу, он еще под стол ходил пешком, на Полесье. Тоже сопливым Президентом приехал туда. У меня перед глазами эта картинка: туча людей ко мне ринулась. Бедные люди толпой ко мне. Единственно, посмотрели на меня – сопливый Президент совсем, деточка. Женщины кричат: «Сынок, хлеба нам!» Это меня поразило. Я вынужден был снять с армии пекарни походные и бросить туда, на Полесье, чтобы накормить людей. Мы это все прошли, мы это все пережили. Мы объединили страну, и никто ее никому не сдаст и не отдаст.

А вот лучшие традиции белорусского парламентаризма аккумулировались уже в Палате представителей. Шестой созыв делал то, что делали до этого их предшественники – укреплял страну. О законотворческой политике Овального зала – депутат с говорящей фамилией Политико.

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:

Политика нашего шестого созыва, который сегодня свой последний рабочий день отмечает, можно сказать, – это, безусловно, принятие законодательных актов, которые бы укрепляли экономику нашей страны. Прежде всего способствовали именно развитию экономической базы как фундамента для социальной сферы. Президент уже не раз благодарил тех, кто участвовал и организовывал выборы. Условия были не тепличные, но плоды собрали достойные. Евгений Пустовой:

Перекричать людей дела оратором толпы и горлопанам фейк-мессенджеров не удалось.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:

Кампания прошла довольно спокойно. Мы видим, что не было никаких таких крупных происшествий. Значит, все прошло спокойно, традиционно, в нашей системе белорусской такой традиционной политики, которая уже сформировалась в нашей стране. Я думаю, также и парламент будет работать: тихо, спокойно решать проблемы наших жителей и двигать нашу страну вперед. Из двух тысяч законов независимой Беларуси каждый шестой принят депутатами шестого созыва. Можно сказать спасибо за многие «за». В том числе за голос официального Минска, который стал звучать еще сильнее.

Александр Лукашенко:

Во многом благодаря вашей деятельности – спокойной, тихой, вдумчивой – парламент сегодня узнаваем и имеет свой авторитет. Минск впервые стал важной площадкой для проведения мероприятий международного уровня, в числе которых сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, парламентской ассамблеи Центрально-Европейской Инициативы, заседание Бюро Конференции региональных местных органов Восточного партнерства. Продвижению Минска как авторитетной международной площадки способствовало и проведение в белорусской столице весной 2019 года международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Украсить дресс-код с вышиванками международной политики призван и новый созыв. Тем более, что в Национальное собрание пришли сильные дипломаты.

Сергей Рахманов, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:

Дресс-код Беларуси – это целый комплекс. Его уже удалось сформировать. Это страна достаточно интеллектуальная, технологичная, миролюбивая, с толерантным народом, которая с уважением относится к международному сообществу, всем соседям и дальнему зарубежью. Сейчас умеем разговаривать со всем миром. Но главное – помним главные постулаты, сказанные на матчынай мове.

Александр Лукашенко:

Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильную выбрали модель. И не потому, что мы не на том языке размаўляем. И не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. А потому, что Беларусь стала, як у народзе кажуць, косткай у горле кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без материальных каких-то больших запасов, они как-то живут. И многое, многое другое. И нам надо умно пройти этот сложный период. Тем более вы видите турбулентность международных отношений. Вы видите, какая политика. Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО по поводу 70-летия. Видели безглуздицу и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо иметь дело. С ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период. Еще к тому же прочат аж 12-летий период экономического кризиса. Не дай бог, мы уже и так их столько пережили. Задача новых парламентариев – работа над назревшими изменениями в Конституции. Работа ответственная, историческая, законотворческая. Значит, каждый автор должен оставить свой автограф.

Александр Лукашенко:

Нам с вами, новому составу парламента, предстоит организовать и присоединиться к работе по совершенствованию нашей Конституции. Запрос в обществе на это есть. Мы должны все объяснить людям и предложить им свои варианты. И вы знаете мое принципиальное требование: целью предполагаемых изменений должно быть совершенствование системы управления. Прогрессивный мировой опыт мы преломляем через наши национальные ценности и традиции, через уклад нашего общества. И все ваши предложения только персональный характер будут носить. Никто не может спрятаться за коллективное мнение, в том числе парламента. Мы сегодня работаем над основным законом, и я уже вам приводил пример. Я поручил суперспециалистам заняться сбором предложений по модернизации Конституции нашей страны. Но категорически предупредил, что под каждой запятой будет стоять ваша подпись. И когда я получил предложения от продвинутых судей и специалистов, которые везде – и открыто, и закрыто, и на кухнях – говорили о том, что Конституцию надо менять, я удивился. Почти никаких изменений. Как же так? А потому, что подписи стоят. И за каждое предложение надо нести ответственность. Персональная ответственность – это величайшее благо и двигатель любого прогресса. На плечи тех, у кого за плечами парламентская школа, можно любой груз ответственности взвалить. Работать придется по тем законам, которые сами приняли.

Александр Лукашенко:

Я поставил задачу – поскольку парламент школа не только образовательная, но и воспитательная – ни один депутат не должен остаться без работы. Это наша величайшая е ценность. Этап депутатства – это большой путь в большую политическую жизнь. Я эту школу прошел. Если бы я ее не прошел, я никогда бы не стоял сегодня за этой трибуной перед вами. Евгений Пустовой:

Опытный и харизматичный политик, напутствуя парламентариев, поделился своим успешным опытом. Такого ни в каком учебнике по политтехнологиям не напишут. Это, что называется, от сердца – такими лидерами только рождаются.

Депутат шестого созыва: вспоминается строчка песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть» Хорошее настроение всегда после хорошей работы. Но слишком скромно оцененили труды, отметил Президент. В Беларуси награды не раздают, но заслуги всегда оценивают. Награждены девять человек. Самая знаковая награда – Орден Почета – Игорю Марзалюку. Помимо депутатской деятельности он еще ученый, спортсмен и ведущий нашего канала. Но вовсе не в обстановке мира могилевскому депутату пришлось бороться за кресло в Овальном зале.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:

Як бы ні было цяжка, суверэнітэт – абсалютная каштоўнасць. Мы ніколі не здрадзім нашай краіне. Мы ніколі нікому не дазволім кіраваць сабой. Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плеток, лаптей Евгений Пустовой:

Общаясь с парламентариями, Президент не мог не затронуть тему отношений со стратегическим партнером, чтобы еще раз бить карту якобы российских геополитических амбиций. Вбить клин в отношения – интересы разных сил многополярного политического мира. А тем более сейчас, в канун очередной союзнической встречи в Сочи. В России даже визиты вежливости Александра Лукашенко – новость номер один, белорусский лидер – лидер мнений для россиян. Поэтому и для Путина переговоры с белорусским Президентом всегда плюс к рейтингу. Московский Кремль один, но центров политических сил там не меньше, чем куполов на храме Василия Блаженного.

Нина Железнова, член Совета Республики Национального собрания шестого созыва:

Женщина – она прежде всего мать. Мама чего хочет? Чтобы дети были здоровы, счастливы и рядом.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:

Программа, с которой я шла на выборы «Укрепляем семью – укрепляем страну». Нужно, чтобы каждая белорусская семья прирастала в качестве жизни. Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно» Демография – это безопасность страны, а молодежь – ее будущее. Молодежь в парламенте представлена. Впервые поколение, которое не знает другой страны, кроме независимой Беларуси.