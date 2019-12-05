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«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

05 декабря 2019 17:25
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Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 декабря Президент обратился к депутатам и сенаторам шестого и седьмого созывов. Подобные встречи с главой государства традиционны. Однако на этот раз, подчеркивая особую важность события, парламентариев впервые приветствовали во Дворце Независимости.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-1

Срок вновь избранного парламента пришелся на период борьбы ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своих интересов, торговые войны и барьеры. Поэтому, обращаясь к присутствующим, Президент подчеркнул: чтобы добиться успешного развития страны в таких условиях, понадобится слаженная работа всех ветвей власти.

Корреспондент Евгений Пустовой о ключевых целях и задачах.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-4

Евгений Пустовой, корреспондент:
Все законодательные инициативы седьмого созыва парламента еще впереди, встреча Президента с народными избранниками (читай, со всей Беларусью) во Дворце Независимости – впервые.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-7

Люстра-звезда в Овальном зале – самый узнаваемый атрибут белорусского парламента, символ переемственности: из советского прошлого оставили лучшее.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-10

Но 5 декабря традиционная встреча прошла под самой большой люстрой, созданной уже мастерами суверенной Беларуси. С парламентариями двух созывов глава государства встретился в зале Дворца Независимости.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы элита нашего общества. Вот здесь самая элита нашего общества, и основа ее, повод для таких моих заключений и заявлений – то, что вас избрали люди. У вас за спиной у каждого свои избиратели. Плохо, хорошо избрали – как бы там выборная кампания ни проходила, подвели черту и вперед. Доказывайте людям делом, что вы достойны этого высокого звания.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-16

Элита несмело рассматривала картины в фойе Дворца Независимости и отказывалась от интервью. Слово держали уже «повзрослевшие» товарищи по Палате представителей.

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Людмила Добрынина в добром настроении: уходит с весомым багажом парламентского опыта и принятым бюджетом на 2020 год. В Палате представителей она была главным куратором финансового документа.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-19

Людмила Добрынина, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:
Бюджет принят, и очень важно, что он принят до 1 декабря. Мы прекрасно понимаем, что это важно, чтобы действительно сегодня бизнес, предприятия и бюджетные организации строили свои планы.

Это сейчас в парламенте, как и в стране, все понятно и предсказуемо. А вот до середины 90-х любое политическое решение принималось с оглядкой на чужие столицы.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-22

Александр Лукашенко:
Я это не скрывал. Так есть во всех странах, только в разных формах. Да, даже не власть, я как ответственный за деятельность ветвей власти по Конституции должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это естественно, это моя обязанность. И, естественно, я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным. Чтобы я никогда больше не переживал то, что было в середине 90-х, когда я приходил в парламент, и передо мной на полу и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, не сидели – такой был, видите ли, протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государства, особенно Украина.

Поэтому, если кто-то ищет какие-то подводные течения в этом, не ищите. Я говорил это в канун выборов: да, мы будем поддерживать конструктивных людей.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-25

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Первый Президент выдержал напор внутри и извне. Импульс придавала поддержка народа, который доверил себя и страну, в которую многие-то и не верили.

Александр Лукашенко:
Я помню, приехал в первый год своего президентства к Румасу, он еще под стол ходил пешком, на Полесье. Тоже сопливым Президентом приехал туда. У меня перед глазами эта картинка: туча людей ко мне ринулась. Бедные люди толпой ко мне. Единственно, посмотрели на меня – сопливый Президент совсем, деточка. Женщины кричат: «Сынок, хлеба нам!» Это меня поразило. Я вынужден был снять с армии пекарни походные и бросить туда, на Полесье, чтобы накормить людей.

Мы это все прошли, мы это все пережили. Мы объединили страну, и никто ее никому не сдаст и не отдаст.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-28

А вот лучшие традиции белорусского парламентаризма аккумулировались уже в Палате представителей. Шестой созыв делал то, что делали до этого их предшественники – укреплял страну. О законотворческой политике Овального зала – депутат с говорящей фамилией Политико.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-31

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:
Политика нашего шестого созыва, который сегодня свой последний рабочий день отмечает, можно сказать, – это, безусловно, принятие законодательных актов, которые бы укрепляли экономику нашей страны. Прежде всего способствовали именно развитию экономической базы как фундамента для социальной сферы.

Президент уже не раз благодарил тех, кто участвовал и организовывал выборы. Условия были не тепличные, но плоды собрали достойные.

Евгений Пустовой:
Перекричать людей дела оратором толпы и горлопанам фейк-мессенджеров не удалось.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-34

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:
Кампания прошла довольно спокойно. Мы видим, что не было никаких таких крупных происшествий. Значит, все прошло спокойно, традиционно, в нашей системе белорусской такой традиционной политики, которая уже сформировалась в нашей стране. Я думаю, также и парламент будет работать: тихо, спокойно решать проблемы наших жителей и двигать нашу страну вперед.

Из двух тысяч законов независимой Беларуси каждый шестой принят депутатами шестого созыва. Можно сказать спасибо за многие «за». В том числе за голос официального Минска, который стал звучать еще сильнее.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-37

Александр Лукашенко:
Во многом благодаря вашей деятельности – спокойной, тихой, вдумчивой – парламент сегодня узнаваем и имеет свой авторитет. Минск впервые стал важной площадкой для проведения мероприятий международного уровня, в числе которых сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, парламентской ассамблеи Центрально-Европейской Инициативы, заседание Бюро Конференции региональных местных органов Восточного партнерства. Продвижению Минска как авторитетной международной площадки способствовало и проведение в белорусской столице весной 2019 года международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Украсить дресс-код с вышиванками международной политики призван и новый созыв. Тем более, что в Национальное собрание пришли сильные дипломаты.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-40

Сергей Рахманов, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:
Дресс-код Беларуси – это целый комплекс. Его уже удалось сформировать. Это страна достаточно интеллектуальная, технологичная, миролюбивая, с толерантным народом, которая с уважением относится к международному сообществу, всем соседям и дальнему зарубежью.

Сейчас умеем разговаривать со всем миром. Но главное – помним главные постулаты, сказанные на матчынай мове.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-43

Александр Лукашенко:
Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильную выбрали модель. И не потому, что мы не на том языке размаўляем. И не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. А потому, что Беларусь стала, як у народзе кажуць, косткай у горле кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без материальных каких-то больших запасов, они как-то живут. И многое, многое другое.

И нам надо умно пройти этот сложный период. Тем более вы видите турбулентность международных отношений. Вы видите, какая политика. Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО по поводу 70-летия. Видели безглуздицу и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо иметь дело. С ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период. Еще к тому же прочат аж 12-летий период экономического кризиса. Не дай бог, мы уже и так их столько пережили.

Задача новых парламентариев – работа над назревшими изменениями в Конституции. Работа ответственная, историческая, законотворческая. Значит, каждый автор должен оставить свой автограф.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-46

Александр Лукашенко:
Нам с вами, новому составу парламента, предстоит организовать и присоединиться к работе по совершенствованию нашей Конституции. Запрос в обществе на это есть. Мы должны все объяснить людям и предложить им свои варианты. И вы знаете мое принципиальное требование: целью предполагаемых изменений должно быть совершенствование системы управления.

Прогрессивный мировой опыт мы преломляем через наши национальные ценности и традиции, через уклад нашего общества. И все ваши предложения только персональный характер будут носить. Никто не может спрятаться за коллективное мнение, в том числе парламента.

Мы сегодня работаем над основным законом, и я уже вам приводил пример. Я поручил суперспециалистам заняться сбором предложений по модернизации Конституции нашей страны. Но категорически предупредил, что под каждой запятой будет стоять ваша подпись. И когда я получил предложения от продвинутых судей и специалистов, которые везде – и открыто, и закрыто, и на кухнях – говорили о том, что Конституцию надо менять, я удивился. Почти никаких изменений. Как же так? А потому, что подписи стоят. И за каждое предложение надо нести ответственность. Персональная ответственность – это величайшее благо и двигатель любого прогресса.

На плечи тех, у кого за плечами парламентская школа, можно любой груз ответственности взвалить. Работать придется по тем законам, которые сами приняли.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-49

Александр Лукашенко:
Я поставил задачу – поскольку парламент школа не только образовательная, но и воспитательная – ни один депутат не должен остаться без работы. Это наша величайшая е ценность. Этап депутатства – это большой путь в большую политическую жизнь. Я эту школу прошел. Если бы я ее не прошел, я никогда бы не стоял сегодня за этой трибуной перед вами.

Евгений Пустовой:
Опытный и харизматичный политик, напутствуя парламентариев, поделился своим успешным опытом. Такого ни в каком учебнике по политтехнологиям не напишут. Это, что называется, от сердца такими лидерами только рождаются.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-52

Депутат шестого созыва: вспоминается строчка песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть»

Хорошее настроение всегда после хорошей работы. Но слишком скромно оцененили труды, отметил Президент. В Беларуси награды не раздают, но заслуги всегда оценивают. Награждены девять человек. Самая знаковая награда – Орден Почета – Игорю Марзалюку. Помимо депутатской деятельности он еще ученый, спортсмен и ведущий нашего канала. Но вовсе не в обстановке мира могилевскому депутату пришлось бороться за кресло в Овальном зале.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-55

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:
Як бы ні было цяжка, суверэнітэт – абсалютная каштоўнасць. Мы ніколі не здрадзім нашай краіне. Мы ніколі нікому не дазволім кіраваць сабой.

Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плеток, лаптей

Евгений Пустовой:
Общаясь с парламентариями, Президент не мог не затронуть тему отношений со стратегическим партнером, чтобы еще раз бить карту якобы российских геополитических амбиций. Вбить клин в отношения интересы разных сил многополярного политического мира. А тем более сейчас, в канун очередной союзнической встречи в Сочи. В России даже визиты вежливости Александра Лукашенко новость номер один, белорусский лидер лидер мнений для россиян. Поэтому и для Путина переговоры с белорусским Президентом всегда плюс к рейтингу. Московский Кремль один, но центров политических сил там не меньше, чем куполов на храме Василия Блаженного.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-58

Александр Лукашенко: Мы слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад

Парламент – это срез общества. Треть – опытные депутаты. Лицо представительного органа похорошело – в седьмом созыве больше, чем обычно, женщин.

Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-61

Нина Железнова, член Совета Республики Национального собрания шестого созыва:
Женщина – она прежде всего мать. Мама чего хочет? Чтобы дети были здоровы, счастливы и рядом.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-64

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:
Программа, с которой я шла на выборы «Укрепляем семью – укрепляем страну». Нужно, чтобы каждая белорусская семья прирастала в качестве жизни.

Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно»

Демография – это безопасность страны, а молодежь – ее будущее. Молодежь в парламенте представлена. Впервые поколение, которое не знает другой страны, кроме независимой Беларуси.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-67

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:
Я родилась и выросла в независимой суверенной Беларуси. Для меня только такая страна и есть, только такая страна и будет.

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам-70

Общее фотографирование и первый экземпляр первому Президенту – книга истории парламентаризма, автором которой стал весь белорусский народ. Что называется полет нормальный, идем дальше.

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