«Это требование времени». Александр Лукашенко рассказал о четырёх опорах экономического развития Беларуси

Срок вновь избранного парламента пришелся на период борьбы ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своей выгоды, торговые войны и барьеры. В этих условиях необходимо обеспечить рост экономики и улучшить благосостояние людей. Сложная внешняя ситуация должна стать двигателем прогресса.

Новости Беларуси. Президент Беларуси выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев шестого и седьмого созывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Среднесрочное экономическое развитие нашей страны будет базироваться на четырех опорах: создание наилучших условий для привлечения инвестиций в нашу экономику (правда, я уже не знаю, что можно сделать лучше); повышение производительности труда за счет стимулирования деловой активности; расширение внешней торговли через освоение новых экспортных рынков. Здесь мы значительно не дорабатываем. Видимо, как в первые годы, мне придется в основу всей политики положить экспорт: будет экспорт – будет страна.

Несмотря на то, что это, в основном задачи правительства, они напрямую касаются и вас, депутатов.

Эти четыре направления – основа для реализации ваших персональных предвыборных обещаний избирателям, жителям регионов, которые вы представляете. Нам необходимо сформировать эффективную региональную политику и усилить роль органов местного управления, самоуправления в обеспечении социально-экономического развития регионов. Это требование времени, и это работа парламентариев.