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Новости по тегу #Парламент Беларуси

Сенаторы Гродненской области заложили капсулу с посланием потомкам
02 октября 2026 17:23

Сенаторы Гродненской области заложили капсулу с посланием потомкам

Новый законотворческий сезон у парламентариев – рассказываем о задачах и новых законопроектах
15 сентября 2026 17:53

Новый законотворческий сезон у парламентариев – рассказываем о задачах и новых законопроектах

Стартовала 5-я сессия Совета Республики VIII созыва
15 сентября 2026 13:55

Стартовала 5-я сессия Совета Республики VIII созыва

Белорусский парламент входит в новый этап законодательной работы
15 сентября 2026 11:41

Белорусский парламент входит в новый этап законодательной работы

Парламентские сессии Совета Республики и Палаты представителей открываются 15 сентября
15 сентября 2026 05:30

Парламентские сессии Совета Республики и Палаты представителей открываются 15 сентября

Игорь Сергеенко провел встречу с депутатским корпусом
15 июля 2026 17:48

Игорь Сергеенко провел встречу с депутатским корпусом

Депутаты в первом чтении приняли законопроект о Совете министров
17 апреля 2026 16:58

Депутаты в первом чтении приняли законопроект о Совете министров

В Беларуси планируют ввести ответственность за расчеты криптовалютой
02 апреля 2026 17:17

В Беларуси планируют ввести ответственность за расчеты криптовалютой

Цифровой рубль станет доступен для белорусов не ранее 2028 года
24 марта 2026 10:37

Цифровой рубль станет доступен для белорусов не ранее 2028 года

Депутаты рассмотрят поправки, регулирующие обращение цифрового белорусского рубля
24 марта 2026 06:00

Депутаты рассмотрят поправки, регулирующие обращение цифрового белорусского рубля

Эксперты обсудили задачи по повышению качества питьевой воды
05 февраля 2026 17:07

Эксперты обсудили задачи по повышению качества питьевой воды

Подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России стартовала в Совете Республики
14 января 2026 11:17

Подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России стартовала в Совете Республики