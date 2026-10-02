Новости по тегу #Парламент Беларуси

Гродненская область приняла эстафету региональных мероприятий в честь 30-летия образования Национального собрания Беларуси.
В числе ключевых ориентиров Палаты представителей – оперативное обеспечение интересов граждан и защита суверенитета. Очертили план работы и в Совете Республики.
Сенаторы приняли ряд организационных решений.
Главный ориентир для депутатов – оперативное и качественное обеспечение интересов граждан и государства.
В первый же день депутаты рассмотрят шесть ключевых законопроектов
Парламентариям поручено тщательно следить за ходом уборочных работ, пресекать проявления бесхозяйственности и поддерживать строгую дисциплину.
Требование Президента о существенном усиление роли заместителей премьер-министра и правительства в целом будет реализовано через изменения в законодательстве.
Сенаторы рассмотрели и одобрили пять законопроектов.
Принят законопроект «Об изменении законов по вопросам белорусского цифрового рубля».
В Минске продолжает работу третья сессия Палаты представителей.
Под руководством Натальи Кочановой прошло заседание экспертного совета.
Местом проведения станут сразу две площадки – Минск и столичная область.
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