Александр Лукашенко: «Мы сегодня пожинаем плоды спада рождаемости 1990-х»

Новости Беларуси. 5 декабря Президент Беларуси выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев шестого и седьмого созывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое напутствие парламентариям – слышать просьбы людей. Одним из ключевых векторов белорусской политики останется социальная поддержка. Президент рассказал, что постепенно характер помощи уязвимым слоям будет меняться. «Удочку дадим, но рыбу будете ловить сами». Президент Беларуси рассказал, как изменится поддержка уязвимых слоёв населения Особое внимание парламенту нужно уделить теме демографической безопасности. В своем выступлении Александр Лукашенко заявил, что всегда будет признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особое внимание следует обратить на тему демографической безопасности. В этой сфере мы сегодня пожинаем плоды спада рождаемости 1990-х годов, поскольку именно это малочисленное поколение становится родителями. Еще один чувствительный вопрос – угроза потери наших традиционных ценностей. В условиях стремительно развивающегося мира у молодого поколения на первый план выходят вопросы личностной самореализации в ущерб стремлению создать семью и продолжить род.