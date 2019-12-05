Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»

05 декабря 2019 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 5 декабря Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»-1

Назначен новый глава Администрации Президента. Им стал Игорь Сергеенко, который до этого был первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.

Озвучивая свое решение, Президент отметил, что опыт работы генерал-майора Сергеенко в КГБ очень пригодится в решении задач, которые стоят перед Администрацией Президента. 

Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важна ваша работа в КГБ – вы знаете людей изнутри. Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно, там должны быть самые честные люди. Это политический штаб Президента. Фактически, лицо Президента. Это сам Президент.

Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»-7

Я так долго колебался, перебирая разные предложения, и думаю, что для вас это будет работа подходящая. Я и с Вакульчиком говорил и предупреждал его, что ему придется с главой Администрации тесно сотрудничать. Ну и Наталья Ивановна от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать  у нее большой опыт. Мне просто будет жаль, что то, чему я ее учил, это все пропадет.

Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс»

У главы Администрации будет новый заместитель. Ольга Чуприс доктор юридических наук и до назначения – проректор по учебной работе и инновациям БГУ.

Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»-10

Наталья Кочанова, которая возглавляла Администрацию Президента последние три года, продолжит работу в Совете Республики.

Кроме того, по президентской квоте в Совет Республики направлены экс-губернатор Минской области Анатолий Исаченко, бывший вице-премьер Михаил Русый и дипломат Сергей Рачков. 

Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»-13

Александр Лукашенко:
Анатолий Михайлович, за вами остается Минская область, как я вчера говорил. Надо подготовить проекты указов.
Что касается вас, Михаил Иванович, вы обязательно должны будете курировать министерство и эту отрасль сельского хозяйства: смотреть, поддерживать, помогать, подсказывать.

Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»-16

Но пока не придет новый помощник Президента, вы должны совмещать эту работу. Т.е., находясь в должности председателя комиссии, вы должны обязательно продолжить свою работу. Я думаю, после Нового года мы решим этот кадровый вопрос. Но и потом Могилевщина должна быть в поле зрения вашего, чтобы это, знаете, не было – вы ушли туда и вы на пенсии. Никакой пенсии!

Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»-19

Уже 6 декабря депутаты седьмого созыва обеих палат парламента соберутся на первую сессию. А 5 декабря вопросы работы нижней палаты Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Андрейченко. Также на встрече присутствовал и избранный депутатом экс-замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич.

«Предстоит большая работа». Александр Лукашенко назначил новых главу Администрации Президента и его заместителя

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Предстоит большая работа». Александр Лукашенко назначил новых главу Администрации Президента и его заместителя
05 декабря 2019 14:21

«Предстоит большая работа». Александр Лукашенко назначил новых главу Администрации Президента и его заместителя

Александр Лукашенко: «Мы сегодня пожинаем плоды спада рождаемости 1990-х»
05 декабря 2019 13:41

Александр Лукашенко: «Мы сегодня пожинаем плоды спада рождаемости 1990-х»

Моргулис о белорусско-американских отношениях: «Сближение приняло новую фазу»
05 декабря 2019 13:04

Моргулис о белорусско-американских отношениях: «Сближение приняло новую фазу»