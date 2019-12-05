Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»

Новости Беларуси. 5 декабря Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назначен новый глава Администрации Президента. Им стал Игорь Сергеенко, который до этого был первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности. Озвучивая свое решение, Президент отметил, что опыт работы генерал-майора Сергеенко в КГБ очень пригодится в решении задач, которые стоят перед Администрацией Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важна ваша работа в КГБ – вы знаете людей изнутри. Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно, там должны быть самые честные люди. Это политический штаб Президента. Фактически, лицо Президента. Это сам Президент.

Я так долго колебался, перебирая разные предложения, и думаю, что для вас это будет работа подходящая. Я и с Вакульчиком говорил и предупреждал его, что ему придется с главой Администрации тесно сотрудничать. Ну и Наталья Ивановна от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать – у нее большой опыт. Мне просто будет жаль, что то, чему я ее учил, это все пропадет. Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс» У главы Администрации будет новый заместитель. Ольга Чуприс доктор юридических наук и до назначения – проректор по учебной работе и инновациям БГУ.

Наталья Кочанова, которая возглавляла Администрацию Президента последние три года, продолжит работу в Совете Республики. Кроме того, по президентской квоте в Совет Республики направлены экс-губернатор Минской области Анатолий Исаченко, бывший вице-премьер Михаил Русый и дипломат Сергей Рачков.

Александр Лукашенко:

Анатолий Михайлович, за вами остается Минская область, как я вчера говорил. Надо подготовить проекты указов.

Что касается вас, Михаил Иванович, вы обязательно должны будете курировать министерство и эту отрасль сельского хозяйства: смотреть, поддерживать, помогать, подсказывать.

Но пока не придет новый помощник Президента, вы должны совмещать эту работу. Т.е., находясь в должности председателя комиссии, вы должны обязательно продолжить свою работу. Я думаю, после Нового года мы решим этот кадровый вопрос. Но и потом Могилевщина должна быть в поле зрения вашего, чтобы это, знаете, не было – вы ушли туда и вы на пенсии. Никакой пенсии!