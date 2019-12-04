Прямой эфир

Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно»

04 декабря 2019 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Самое главное о нашем новом парламенте, где нам с вами жить и работать. Если говорить о структуре, значительно больше в этом составе парламента женщин.

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
40%. Это потому что активно работал Белорусский союз женщин, в том числе.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Не сомневаюсь! Со старослужащих, если можно так сказать – 30 депутатов лишь. Насколько эта структура парламента более жизнеспособна, чем предыдущая, с вашей точки зрения? 

Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно»-1

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
Я убеждена, что, всё-таки, избиратель определял своего депутата не по гендерному принципу, а по тех программах, по делах, о которых  он мог судить во время избирательной кампании.

Поэтому в парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно. То, что сегодня есть стремление активно женщинам участвовать в политической деятельности, в предпринимательстве, во всех сферах – это хороший посыл для общества и для государства.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Много молодёжи – это хорошо или плохо?

Лилия Ананич: 
Молодёжь – это замечательно! Потому что сегодня мы будем иметь возможность наш опыт напрямую передавать молодежи.

# Выборы в Беларуси # Лилия Ананич

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Савиных: «Парламент должен уделять больше внимания диалогу с людьми»
04 декабря 2019 08:32

Андрей Савиных: «Парламент должен уделять больше внимания диалогу с людьми»

Юрий Прокопов: «Мы хотим сосредоточиться на том, какие задачи стоят перед парламентом седьмого созыва»
04 декабря 2019 08:31

Юрий Прокопов: «Мы хотим сосредоточиться на том, какие задачи стоят перед парламентом седьмого созыва»

Какие вопросы рассмотрят депутаты Палаты представителей шестого созыва на заключительном заседании
04 декабря 2019 08:09

Какие вопросы рассмотрят депутаты Палаты представителей шестого созыва на заключительном заседании