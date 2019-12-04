Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Не сомневаюсь! Со старослужащих, если можно так сказать – 30 депутатов лишь. Насколько эта структура парламента более жизнеспособна, чем предыдущая, с вашей точки зрения?

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 40%. Это потому что активно работал Белорусский союз женщин, в том числе.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Самое главное о нашем новом парламенте, где нам с вами жить и работать. Если говорить о структуре, значительно больше в этом составе парламента женщин.

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я убеждена, что, всё-таки, избиратель определял своего депутата не по гендерному принципу, а по тех программах, по делах, о которых он мог судить во время избирательной кампании.

Поэтому в парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно. То, что сегодня есть стремление активно женщинам участвовать в политической деятельности, в предпринимательстве, во всех сферах – это хороший посыл для общества и для государства.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Много молодёжи – это хорошо или плохо?

Лилия Ананич:

Молодёжь – это замечательно! Потому что сегодня мы будем иметь возможность наш опыт напрямую передавать молодежи.