Александр Лукашенко: Мы слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад

Новости Беларуси. 5 декабря Президент Беларуси рассказал о предстоящей поездке в Россию. Напомним, на субботу, 7 декабря, запланирована встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Состоится встреча, о которой так много говорят». Президенты Беларуси и России 7 декабря проведут переговоры в Сочи Речь пойдет об углублении интеграции, в настоящее время стороны работают над программой реализации Союзного договора. Обсудят президенты также самые актуальные вопросы сотрудничества. Как отметил Александр Лукашенко, Россия – наш стратегический партнер. Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с братской страной, но на равных условиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Российская Федерация – наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем. Да, Россия велика. Вы знаете, какие процессы происходят в России (не будем вдаваться в эти детали и подробности). Даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то эдак. Кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. И я это вижу. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем, согласно их и нашей конституции.