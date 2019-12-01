О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович

Новости Беларуси. На этой неделе депутаты шестого созыва поставили финальную точку в своей законотворческой деятельности: приняли бюджет-2020, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Общая сумма доходов – около 24,5 миллиардов рублей, расходы – почти 25,5 миллиардов. Дефицит – 995 миллионов. Подробнее о главном финансовом документе страны рассказал министр финансов Максим Ермолович. Интервью «Недели». Юлия Огнева, СТВ:

Бюджет-2020 впервые за шесть лет дефицитный, причем дефицитный в немалой степени – на миллиард рублей. Наверное, с начала 90-х у населения, особенно старшего возраста, само слово «дефицит» вызывает легкую оскомину. Можете убедить наших зрителей в том, что конкретно им это вообще ничем не угрожает?

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

Бюджет – дефицитный он или профицитный – это не характеристика его состояния. Бюджет всегда сбалансирован, потому что мы формируем доходную часть в очень консервативных условиях, не создавая рисков ее исполнения. Расходы мы так же планируем исходя из принципов экономии, максимально учитывая те расходы, которые мы должны финансировать при любых обстоятельствах (такие, как зарплаты, социальные платежи, стипендии, пенсии). Юлия Огнева:

То есть та самая социальная ориентированность бюджета сохраняется? Максим Ермолович:

Она даже увеличивается, несмотря на то, что мы остаемся в объеме доходов бюджета на уровне текущего года. Для того, чтобы сделать этот шаг, мы начинаем использовать остатки бюджета. Мы их накопили, и их использование для экономики будет создавать дополнительные стимулы для развития.

Вырастут ли в 2020-м зарплаты работников бюджетной сферы? Юлия Огнева:

Планка в 80 % от средней заработной платы для работников бюджетной сферы будет достигнута уже в следующем году. А в этом году какова планка? Сколько нам еще недостает? Максим Ермолович:

Мы фактически приближаемся уже к показателю в 80 % на конец года. То есть в областях мы будем иметь практически во всех эти 80 %. По многим областям этот показатель уже превышает 80 %. Проблема: в Минске это соотношение значительно ниже, чем 80 %. Это в целом влияет на общий показатель по стране. Мы будем где-то на уровне 78-79 % (то есть очень близко) на конец текущего года в среднем если рассчитать по году. Только ускоренный рост заработной платы, учитывая, что это относительный показатель, не позволил нам выйти на целевое соотношение. Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике.

Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам надо делать более быстрый шаг. Уже таких предпосылок для быстрого роста заработной платы в экономике мы не видим. Это все связано с состоянием общим рынков. Но то, что касается бюджетного сектора – здесь заработная плата будет расти опережающими темпами. Когда будут расти пенсии? Юлия Огнева:

А как насчет пенсий? Как они будут расти в следующем году? Максим Ермолович:

В следующем году мы заложили беспрецедентный объем средств на поддержку Фонда социальной защиты. Почти 2 миллиарда рублей будет направлено фонду на реализацию всего мандата расходов. В том числе около миллиарда – на сбалансированность выплат трудовых пенсий. Это позволит решить задачу по 40 %. Юлия Огнева:

До конца года не планируется пенсии поднимать?

Максим Ермолович:

В принципе, обсуждаются различные варианты повышения и заработной платы бюджетников, и пенсий. Пока рассматриваем, в какие сроки это повышение провести. Окончательного решения пока нет. Но правительство над этим работает. Я думаю, что до конца года представим Президенту план, по которому будет производится это повышение. Как исполняется бюджет-2019 Юлия Огнева:

А как исполняется бюджет-2019? Помнится, что он был профицитным на 1 миллиард 700 миллионов рублей. Максим Ермолович:

Мы закончим этот год с большим профицитом, чем планировали. Связано это не с тем, что у нас поступит доходов больше, чем мы запланировали на текущий год. Это связано с экономией расходов. Мы улучшили структуру государственного долга, помогли курс и общее снижение ставок. По текущему году: мы меньше половины из этого профицита будем использовать в следующем году для того, чтобы профинансировать расходы. «Дорожный сбор» отвяжут от техосмотра. Что еще изменится? Юлия Огнева:

«Дорожный сбор». Планируется ли изменить порядок его взимания?

Максим Ермолович:

Министерством финансов подготовлен проект указа об изменении существующей системы уплаты сбора государственной пошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. Он предполагает введение вместо государственной пошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас. Но при этом мы упорядочили льготы, создали механизмы стимулирования граждан на уплату этого сбора на длительный период. Предоставили право гражданам уплачивать этот сбор на минимальный срок – один месяц. И он отвязан от технического осмотра автомобиля. С другой стороны, государство усиливает контроль за этими платежами.

Почему не стоит включать «дорожный сбор» в стоимость топлива Юлия Огнева:

Есть оппоненты? Максим Ермолович:

Есть оппоненты, которые считают, что этот механизм достаточно сложный. И самым простым и справедливым считают включение всей финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов либо введение как-то дополнительного налога на автомобильное топливо. Юлия Огнева:

А просчитывали, насколько может возрасти стоимость топлива, если будет принят альтернативный вариант?