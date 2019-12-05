Александр Лукашенко: нам в истории уже хватило этих плёток, лаптей

Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, корреспондент:

Действительно, деструктивным силам не удалось раскачать людей на улицах. Тогда они стали проникать через мониторы гаджетов. Пугой в этом случае выступила Россия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они уже, наша пятая колонна – даже не колонна, колонка эта наша пятая – хотят какого-то там числа, шестого или седьмого, выйти на Октябрьскую площадь и протестовать против того, что мы сдаем незалежнасць. Видите ли, они более радеют за незалежнасць, чем вы или я. Что мы там подпишем какие-то такие документы, которые не в интересах Беларуси. Еще раз заявляю: никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред. Сегодня не идет вообще в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее. Все выстроено. Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент – на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра будет у нас Президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов) – тоже не переживайте. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов? Даже если исходить вот из этого момента.

Но главное – запомните. Я не пацан, который отработал 3-5 лет Президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом – создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенны и независимы, этим надо гордиться. Если никто не претендует на нас, никто не собирается нас захватывать – зачем самим это добро нести и кому-то отдавать? Нам в истории уже хватило этих плеток, лаптей.

Речи о вхождении Беларуси в состав России либо о тесной политической интеграции в переговорной повестке нет и быть не может. Речь идет о балансах. Если проще, стороны торгуются о торгово-экономических отношениях. Александр Лукашенко: Мы слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад