Президент Беларуси: «Новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества»

Новости Беларуси. Белорусский парламент ждет непростой период и тяжелая работа в интересах избирателей. Александр Лукашенко выступил с обращением к депутатам и сенаторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев шестого и седьмого созывов. Подобные встречи с главой государства стали традиционными. Обращаясь к присутствующим, Президент напомнил, что простых решений ни в политической, ни в экономической сфере не будет. У парламентариев – особая миссия и ответственность. Законодателям предстоит сохранить преемственность экономического курса, обеспечить устойчивое развитие суверенного белорусского государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Национальное собрание всегда выстраивало свою работу таким образом, что принимаемые законопроекты действительно отвечали интересам общества и государства. Убежден, новоизбранные депутаты сохранят преемственность продуктивного и актуального законотворчества. Отмечу, что очередные парламентские выборы прошли в конкурентной, открытой борьбе. Претендентов на депутатский мандат было даже больше, чем в прошлую кампанию. Новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества. Для реализации этой цели вам необходимо руководствоваться главными двумя правилами. Первое – принятые поправки и законы прежде всего должны отражать реальные потребности наших граждан. Не надо летать в космосе, надо смотреть на жизнь и делать все, чтобы она была лучше. А для этого надо идти не по понятиям, а через законы.