Депутат шестого созыва: вспоминается строчка песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть»

Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Парламент – это площадка для профессиональной, аргументированной дискуссии. Все мы прекрасно понимаем, что видение одних и тех же проблем разными людьми может существенно различаться. И ваша задача – во множестве мнений найти наиболее правильные и взвешенные решения. Разумеется, традиция культурного, цивилизованного обсуждения должна сохраниться.
Эмоции не для нас? Для нас. Парламент – это как раз эмоции. Но разумные, красивые, профессиональные. Эмоции – это поддержка тех фактов, которые ты там высказываешь. Хоть песни пой!
Поручения Президента депутаты выполнили. Даже песню процитировали.
Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:
Вспоминается строчка известной песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть». Но я уверена, что избиратели сделали правильный выбор. Выбрали достойных людей, тех, кто справится с поставленными задачами.