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Депутат шестого созыва: вспоминается строчка песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть»

05 декабря 2019 19:49
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Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат шестого созыва: вспоминается строчка песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Парламент – это площадка для профессиональной, аргументированной дискуссии. Все мы прекрасно понимаем, что видение одних и тех же проблем разными людьми может существенно различаться. И ваша задача – во множестве мнений найти наиболее правильные и взвешенные решения. Разумеется, традиция культурного, цивилизованного обсуждения должна сохраниться.

Эмоции не для нас? Для нас. Парламент – это как раз эмоции. Но разумные, красивые, профессиональные. Эмоции – это поддержка тех фактов, которые ты там высказываешь. Хоть песни пой!

Поручения Президента депутаты выполнили. Даже песню процитировали.

Депутат шестого созыва: вспоминается строчка песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть»-4

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:
Вспоминается строчка известной песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть». Но я уверена, что избиратели сделали правильный выбор. Выбрали достойных людей, тех, кто справится с поставленными задачами.

Депутат шестого созыва: вспоминается строчка песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть»-7

# Парламент Беларуси # Александр Лукашенко # Ольга Политико # Фотофакт

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