Депутат шестого созыва: вспоминается строчка песни «придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть»

Новости Беларуси. Сохранить преемственность экономического курса и обеспечить устойчивое развитие суверенного государства – это особая миссия и ответственность законодателей. Это главный посыл от Александра Лукашенко парламентариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Парламент – это площадка для профессиональной, аргументированной дискуссии. Все мы прекрасно понимаем, что видение одних и тех же проблем разными людьми может существенно различаться. И ваша задача – во множестве мнений найти наиболее правильные и взвешенные решения. Разумеется, традиция культурного, цивилизованного обсуждения должна сохраниться.

Эмоции не для нас? Для нас. Парламент – это как раз эмоции. Но разумные, красивые, профессиональные. Эмоции – это поддержка тех фактов, которые ты там высказываешь. Хоть песни пой!

Поручения Президента депутаты выполнили. Даже песню процитировали.