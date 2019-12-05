«Удочку дадим, но рыбу будете ловить сами». Президент Беларуси рассказал, как изменится поддержка уязвимых слоёв населения

Новости Беларуси. 5 декабря Президент Беларуси выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев шестого и седьмого созывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое напутствие парламентариям – слышать просьбы людей. Одним из ключевых векторов белорусской политики останется социальная поддержка. Президент рассказал, что постепенно характер помощи уязвимым слоям будет меняться.
Александр Лукашенко – парламенту: «Мой вам совет– вам надо чаще бывать в трудовых коллективах, пусть даже небольших»
Страна и общество развиваются. И от модели, когда государство берет на себя решение проблем, необходимо переходить к тому, чтобы создавать условия, в которых человек может сделать это самостоятельно. Для этого создана достаточно эффективная правовая база.
Особое внимание парламенту нужно уделить теме демографической безопасности. В своем выступлении Александр Лукашенко заявил, он всегда будет признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Расскажите им, что происходит в стране, что происходит вокруг. Расскажите им, что удочку дадим, но рыбу будете ловить сами. Неимущим, бедным поможем. Послушайте их, ответьте на их вопросы уже не так, как это было в избирательную кампанию, а честно и откровенно. Если надо построить какой-то дом – хорошо! Расскажите им – что в Минске, что в Могилеве – где будем строить, для кого. Деньги как распределены, спросите, где взять дополнительные деньги, чтобы люди понимали, что с неба ничего не падает.
Вот три направления и добавьте еще что-то, ответьте на их вопросы. То, чего не будете знать, скажите: «На этот вопрос я ответить не могу. На следующую встречу обязательно выучу, изучу, приду и отвечу». Я вам рассказываю о своем опыте работы. И люди будут понимать, что они избрали человека, который их человек.