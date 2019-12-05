«Удочку дадим, но рыбу будете ловить сами». Президент Беларуси рассказал, как изменится поддержка уязвимых слоёв населения

Новости Беларуси. 5 декабря Президент Беларуси выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев шестого и седьмого созывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое напутствие парламентариям – слышать просьбы людей. Одним из ключевых векторов белорусской политики останется социальная поддержка. Президент рассказал, что постепенно характер помощи уязвимым слоям будет меняться. Александр Лукашенко – парламенту: «Мой вам совет– вам надо чаще бывать в трудовых коллективах, пусть даже небольших»

Страна и общество развиваются. И от модели, когда государство берет на себя решение проблем, необходимо переходить к тому, чтобы создавать условия, в которых человек может сделать это самостоятельно. Для этого создана достаточно эффективная правовая база. Особое внимание парламенту нужно уделить теме демографической безопасности. В своем выступлении Александр Лукашенко заявил, он всегда будет признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс.