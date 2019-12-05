Александр Лукашенко – парламенту: «Мой вам совет– вам надо чаще бывать в трудовых коллективах, пусть даже небольших»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусы оказали вас высокое доверие, наделив правом представлять их интересы и принимать законы. Доверили укрепление суверенитета и независимости нашего государства. Вам предстоит ответственная и кропотливая работа. Так сложилось, что ее основная часть, как правило, не видна и часто в связи с этим остается недооцененной. Нынешний состав Палаты представителей должен изменить эту ситуацию.

Надо еще активнее работать с населением. Мой вам совет– вам надо чаще бывать в трудовых коллективах, пусть даже небольших. Пришли в школу: 20-30 учителей – сели, поговорили. На предприятия, в цех и так далее. Приходите достойно в аудиторию и расскажите им о первом дне работы нашего парламента. Кто знает? 99 % не знает нюансы, детали. Люди же любят вот это тепленькое, горячее, которое порой не видно, но вам есть что сказать. Поэтому расскажите им спустя месяц, может, к концу периода вот этого, весенней работы – чем вы занимались, как работает парламент.

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