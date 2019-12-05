«Предстоит большая работа». Александр Лукашенко назначил новых главу Администрации Президента и его заместителя
Новости Беларуси. Ряд кадровых решений принял 5 декабря Александр Лукашенко. Назначен новый глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Игорь Сергеенко, который до этого был первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.
Озвучивая свое решение, Президент отметил, что опыт работы генерал-майора Сергеенко в КГБ очень пригодится в решении задач, которые стоят перед Администрацией Президента.
Заместителем главы Администрации стала Ольга Чуприс – до назначения проректор по учебной работе и инновациям БГУ. Работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью.
Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва. Кроме того, по президентской квоте в Совет Республики направлены экс-губернатор Минской области Анатолий Исаченко, помощник Президента по Могилевской области Михаил Русый и дипломат Сергей Рачков.
Завтра, 6 декабря, парламентарии соберутся на первую сессию. А сегодня вопросы работы Палаты представителей Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Андрейченко. Также на встрече присутствовал и избранный депутатом Валерий Мицкевич.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Парламенты сформированы, но предстоит большая работа – я меньше, ты больше это знаешь – по организационным вопросам. Люди должны иметь рабочее место, люди должны быть проинформированы о своем рабочем месте в Овальном зале, как работать там, ну и много-много других вопросов.
Я почему пригласил тебя. Еще же не известно, кого там изберут председателем, заместителем, но думаю, что если вы выполните мои поручения сейчас, это будет большой плюс в ваш портфель депутатский. Речь идет – это, прежде всего, просьба в к вам, Владимир Андреевич, – чтобы вы организовали вот эту организационную работу (извиняюсь за тавтологию), чтобы вы, как опытный человек с тех древних времен и до сего дня знающий все нюансы парламентаризма, сделали так, чтобы наши депутаты меньше имели претензий и обид.