Прямой эфир

Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»

05 декабря 2019 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наш коллега и уже депутат Тенгиз Думбадзе объехал 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому уверенно может сказать: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць».

Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»-1

Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:
Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики, нашей стабильности. Я хочу, чтобы о нас больше знали, о наших людях, потому что их, замечательных, у нас очень много.

Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»-3

Парламент – это срез общества. Треть – опытные депутаты. Лицо представительного органа похорошело – в седьмом созыве больше, чем обычно, женщин.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Мы сегодня пожинаем плоды спада рождаемости 1990-х»

Александр Лукашенко: окровавленный обрубок советской империи – вот что представляла в 90-е Беларусь

Александр Лукашенко: Мы слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад

# Парламент Беларуси # Тенгиз Думбадзе

Другие новости рубрики

Все новости
«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам
05 декабря 2019 17:25

«Вы элита нашего общества». Все темы обращения Президента Беларуси к депутатам и сенаторам

Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»
05 декабря 2019 17:24

Александр Лукашенко: «Никакой гадости в Администрации Президента быть не должно»

«Предстоит большая работа». Александр Лукашенко назначил новых главу Администрации Президента и его заместителя
05 декабря 2019 14:21

«Предстоит большая работа». Александр Лукашенко назначил новых главу Администрации Президента и его заместителя