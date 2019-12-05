Тенгиз Думбадзе: «Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики»

Новости Беларуси. Наш коллега и уже депутат Тенгиз Думбадзе объехал 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому уверенно может сказать: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць».
Новости Беларуси. Наш коллега и уже депутат Тенгиз Думбадзе объехал 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому уверенно может сказать: «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць».
Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва:
Хочу вновь оставаться одним из самых ярых пропагандистов нашей политики, нашей стабильности. Я хочу, чтобы о нас больше знали, о наших людях, потому что их, замечательных, у нас очень много.
Парламент – это срез общества. Треть – опытные депутаты. Лицо представительного органа похорошело – в седьмом созыве больше, чем обычно, женщин.
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