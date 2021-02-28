Встреча президентов Беларуси и России в Сочи: что осталось за кадром?
Игорь Позняк, СТВ:
Это фото недели. Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи. Первая встреча в 2021 году впервые офлайн после пятимесячной паузы из-за пандемии. Это вовсе не отменяло других форм общения лидеров, но личная встреча – это совершенно иная энергетика, тем более что это встреча друзей.
О чем же говорили президенты? Обычно встречи Лукашенко и Путина – это много конкретики, но не в этот раз. Лидеры обошлись без заявлений для прессы, но ведь явно встречались не только, чтобы покататься на лыжах.
За переговорами внимательно следила Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Действительно, и Александр Лукашенко, и Владимир Путин, очевидно, были очень рады личной встрече. Теплые дружеские объятия, внешний вид президентов вызвали немало обсуждений. И правда, smart casual нечасто выбирают политики высокого уровня. К чему лишние формальности, если уровень отношений давно всем известен?
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Алена Сырова:
Понятно, что рутинные вопросы можно обсудить и по телефону, и по видеосвязи, это регулярно практикуют, а вот для встречи лицом к лицу нужен еще и весомый повод. Потому, не дожидаясь переговоров президентов, интернет-сообщество, эксперты принялись его искать. Звучали разные версии повестки. Самая популярная – новый кредит для Беларуси. Александр Лукашенко эти домыслы опроверг.
Предполагали и обсуждение интеграции, и стратегии дружбы с некоторыми партнерами, в частности ЕС, США и Украиной. В итоге в открытой части попали в точку только с первой догадкой. Александр Лукашенко заявил о том, что те самые дорожные карты за время их проработки претерпели ребрендинг, и в списке все еще остаются несогласованные пункты.
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Игорь Позняк:
Понятно, что в данном случае речь идет об экономической синхронизации. Досужие разговоры о глубине той самой интеграции всегда тянулись длинным шлейфом после переговоров на высшем уровне. Мол, не потеряют ли белорусы самое важное. Что в этот раз?
Алена Сырова:
Действительно, каждый раз на фоне переговоров Путина и Лукашенко есть те, кто наводит панику и говорит о «сдаче» суверенитета. Для них повторим сказанное нашим главой государства на Всебелорусском народном собрании.
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Поэтому и обсуждали то, что действительно важно сегодня: противодействие пандемии, производство вакцины по российским технологиям у нас, полноценное открытие границ, логистику (мы все-таки перенаправили свои грузы в российский Усть-Луга из Литвы, которая в открытую вмешивается во внутренние дела Беларуси, еще и поощряя вредительство финансово, в итоге прибалтийская соседка лишилась части дохода).
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Игорь Позняк:
А вот что же осталось за кадром? Например, о чем президенты говорили на лыжном склоне или за ужином? Ведь общались Лукашенко и Путин, как и прогнозировали накануне в Кремле, действительно долго.
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Алена Сырова:
Эксперты уверены: главной темой была геополитика. Беларусь и Россия столкнулись с серьезными вызовами в 2020 году. В 2021-м, очевидно, проще не будет. К внутриполитической качке и прессингу извне добавятся и экономические последствия пандемии.
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Алена Сырова:
На следующий день после переговоров Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, чтобы уточнить вопросы взаимодействия в ВПК, налоговой сфере. А первый доклад по возвращению в Минск Президент Беларуси заслушал от главы Совбеза.
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Сергей Рекеда, политический аналитик (Россия):
Говорилось о том, что нужно реформировать структуру и выстраивать ее по образцу российских коллег. Я думаю, что это тоже как продолжение общения с российским коллегой. Это попытка унифицировать те процессы, которые идут в наших странах.
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Алена Сырова:
В общем, немного терпения и внимательности, и нам станет понятно, о чем конкретно договорились лидеры. Из моих наблюдений: Александр Лукашенко и Владимир Путин в этот раз демонстрировали поразительный уровень согласованности в действиях и стремление к компромиссу (хотя бы судя по этим кадрам – на лыжах и снегоходах).
Но, конечно, гораздо важнее, чтобы так было и за пределами снежного склона.