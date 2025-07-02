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Белорусские бренды вышли на новый уровень! Спросили у прохожих в Минске, во что они одеваются летом-2025

02 июля 2025 10:05
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Белорусские бренды вышли на новый уровень! Спросили у прохожих в Минске, во что они одеваются летом-2025-1

Для любой женщины и девушки – платья классические. Можно даже под такой пиджак надевать шелковые платья. Коричневый цвет сочетается с молочным, с цветом сливочного масла. Наши белорусские бренды вышли на новый уровень. Я считаю, что это очень круто!

Белорусские бренды вышли на новый уровень! Спросили у прохожих в Минске, во что они одеваются летом-2025-3

Что-то есть в гардеробе яркое, акцентное – уже на фоне этого собираю. Либо что-то в интернете нахожу – какие-то выкройки, шью сама. Например, берет я вчера сшила. На стоках, на секондах ищу вещи, и в основном на фоне их уже собираются какие-то образы.

Подробности смотрите в видео.

# Мода # Опрос

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