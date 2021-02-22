Александр Лукашенко – Владимиру Путину: знайте, что мы не выбросили деньги на ветер

Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Сочи. Главы Беларуси и России в 2021 году встречаются впервые. Такой формат переговоров для мировых лидеров в условиях пандемии – редкость, но оба президента отметили, что именно личной встрече друг с другом очень рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы четвертые в Российской Федерации по торговому обороту. Казалось бы, такая среднеевропейская страна, но для гигантской России – четвертое место. Так вот, представь, сколько мы потребляем комплектующих, сырья из Российской Федерации. Поэтому, Владимир Владимирович, спасибо, знайте, что мы не выбросили деньги на ветер. Мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем нарастает, все время нарастает. И если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на пять лет утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится. Спасибо за то, что вы прислушались к моей просьбе и открыли железнодорожное движение между двумя странами, увеличили пропускную возможность и возможность туда-сюда перемещаться нашим гражданам, России и Беларуси, через воздушные ворота. Думаю, недалек тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем.