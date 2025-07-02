Президент Беларуси помиловал 16 осуждённых в преддверии Дня Независимости

Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон. Среди помилованных – восемь женщин и столько же мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети. Каждое помилование – это проявление милосердия, шанс вернуться к нормальной жизни и стать законопослушным гражданином своей страны.