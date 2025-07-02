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Президент Беларуси помиловал 16 осуждённых в преддверии Дня Независимости

02 июля 2025 10:31
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В преддверии Дня Независимости Президентом Беларуси удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси помиловал 16 осуждённых в преддверии Дня Независимости-2

Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон. Среди помилованных – восемь женщин и столько же мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети. Каждое помилование – это проявление милосердия, шанс вернуться к нормальной жизни и стать законопослушным гражданином своей страны.

# Александр Лукашенко # Судебная система Беларуси

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