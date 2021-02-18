Александр Лукашенко о предстоящей встрече с Владимиром Путиным: «Я не еду туда чего-то просить»

Новости Беларуси. Переговоры президентов Беларуси и России пройдут в 20-ых числах февраля. Это 18 февраля подтвердил Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь же белорусский лидер озвучил и детали повестки диалога на высшем уровне. Говоря о санкционном давлении, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия могут справиться с этими вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым.

Говорили во Дворце Независимости и о предстоящей на следующей неделе встрече лидеров Беларуси и России. Как только информация о визите Александра Лукашенко в Сочи стала достоянием общественности, в российских СМИ появились разговоры: мол, Лукашенко едет к Путину за финансовой помощью. Президент пресекает эти слухи на корню. Наше единственное требование к союзным договоренностям – равные условия хозяйствования для предприятий двух стран.