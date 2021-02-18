Александр Лукашенко о предстоящей встрече с Владимиром Путиным: «Я не еду туда чего-то просить»

Новости Беларуси. Переговоры президентов Беларуси и России пройдут в 20-ых числах февраля. Это 18 февраля подтвердил Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Переговоры президентов Беларуси и России пройдут в 20-ых числах февраля. Это 18 февраля подтвердил Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь же белорусский лидер озвучил и детали повестки диалога на высшем уровне. Говоря о санкционном давлении, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия могут справиться с этими вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым.
Говорили во Дворце Независимости и о предстоящей на следующей неделе встрече лидеров Беларуси и России. Как только информация о визите Александра Лукашенко в Сочи стала достоянием общественности, в российских СМИ появились разговоры: мол, Лукашенко едет к Путину за финансовой помощью. Президент пресекает эти слухи на корню. Наше единственное требование к союзным договоренностям – равные условия хозяйствования для предприятий двух стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить». Нет, я не еду туда чего-то просить. Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что на этом уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить. Я думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее – обеспечение обороны, безопасности нашего государства.
Александр Лукашенко: Беларусь и Россия могут всё просчитать и полностью себя обеспечить (читать далее).