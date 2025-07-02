Ливия заинтересована в белорусской медицинской технике и оборудовании

Ливия нуждается в белорусских врачах. Направления сотрудничества в сфере медицины 2 июня обсуждалось на встрече глав Минздрава Беларуси и Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о длительном периоде работы наших специалистов в ливийских медучреждениях. Несколько десятков зарубежных врачей нуждаются в постдипломной подготовке, и больше сотни ливийских студентов уже 1 сентября готовы приехать на учебу в наши медицинские вузы. Обсуждался и ряд других направлений сотрудничества.

Игорь Митрофанов, генеральный директор РУП «Управлящая компания холдинга «Белфармпром»:

Наших ливийских гостей интересует практически вся линейка наших препаратов. Просто отдельно было акцентировано внимание на противоопухолевых. Белорусскими предприятиями на сегодня выпускается порядка 1 800 лекарственных препаратов. Предприятиями холдинга «Белфармпром» – порядка 800. Мы предоставили все наши возможности, показали сегодня производственную площадку, что мы можем. И, как заявил министр здравоохранения, будет выбран определенный перечень продукции, востребованной для Ливии, и будет нам предоставлен для проработки возможности поставок.

Беларусь и Ливия нацелены на укрепление контактов и в сфере образования. В наших вузах уже проходят обучение студенты из этого африканского государства. Партнерам интересна подготовка специалистов для реального сектора экономики.