Зеленский стремится убрать любого конкурента с политической сцены – Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвиняет Владимира Зеленского в ползучем авторитаризме, а также призывает перестать пытаться удержать власть. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.

«Сегодня Порошенко, завтра Залужный, послезавтра – кто угодно», – указал Порошенко. Он подчеркнул, что описываемая им ситуация является «авторитаризмом».

Бывший украинский лидер также добавил, что Зеленскому следует иметь сказанное в виду, ведь «если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла».

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