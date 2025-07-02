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Зеленский стремится убрать любого конкурента с политической сцены – Порошенко

02 июля 2025 10:14
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Зеленский стремится убрать любого конкурента с политической сцены – Порошенко-0

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвиняет Владимира Зеленского в ползучем авторитаризме, а также призывает перестать пытаться удержать власть. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.

«Сегодня Порошенко, завтра Залужный, послезавтра – кто угодно», – указал Порошенко. Он подчеркнул, что описываемая им ситуация является «авторитаризмом». 

Бывший украинский лидер также добавил, что Зеленскому следует иметь сказанное в виду, ведь «если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский # Петр Порошенко

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