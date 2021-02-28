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Доцент МГИМО высказался о последствиях экономической пандемии: «Изменится центр тяжести»

28 февраля 2021 17:08
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Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Первая встреча в новом году прошла не в официальной резиденции российского лидера, да и обстановка была максимально расслабленной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Доцент МГИМО высказался о последствиях экономической пандемии: «Изменится центр тяжести»-1

Игорь Позняк, СТВ:
Что же осталось за кадром? О чем Президенты говорили на лыжном склоне или за ужином (официально ведь переговоры длились больше шести часов)?

Доцент МГИМО высказался о последствиях экономической пандемии: «Изменится центр тяжести»-4

Алена Сырова, корреспондент:
Эксперты уверены: главной темой была геополитика. Беларусь и Россия столкнулись с серьезными вызовами в 2020 году, в этом, очевидно, проще не будет. К внутриполитической качке и прессингу извне добавятся и экономические последствия пандемии.

Доцент МГИМО высказался о последствиях экономической пандемии: «Изменится центр тяжести»-7

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО (Россия):
Во втором квартале упал практически больше, чем на 30 % ВВП, экономика США. На 10-12 % упали экономики Старой Европы: Франции, Германии. Это означает немножко новую геополитическую реальность, в которую мы входим. По-другому будут выстраиваться и структурироваться рынки. В том числе изменится центр тяжести, поскольку единственная экономика, которая росла и в период пандемии – это китайская.

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# Экономика # Экономика # Кирилл Коктыш # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Игорь Позняк # Алена Сырова # Фотофакт

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