Доцент МГИМО высказался о последствиях экономической пандемии: «Изменится центр тяжести»

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Первая встреча в новом году прошла не в официальной резиденции российского лидера, да и обстановка была максимально расслабленной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Что же осталось за кадром? О чем Президенты говорили на лыжном склоне или за ужином (официально ведь переговоры длились больше шести часов)?