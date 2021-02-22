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«Я очень рад вас видеть». Вот как Владимир Путин встречал Александра Лукашенко в Красной Поляне

22 февраля 2021 13:42
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Сочи. Главы Беларуси и России в 2021 году встречаются впервые. Такой формат переговоров для мировых лидеров в условиях пандемии – редкость, но оба президента отметили, что именно личной встрече друг с другом очень рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я очень рад вас видеть». Вот как Владимир Путин встречал Александра Лукашенко в Красной Поляне-1

Владимир Путин, президент России:  
Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Беларуси – около 50 %. Мы самый крупный инвестор. Свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику. Мы реализуем крупные проекты в сфере энергетики, достаточно только сказать о Белорусской атомной электростанции. На уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается. Это и экономические связи, и человеческие. Большой комплекс работы, которая сегодня у нас в повестке дня. Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич. Добро пожаловать! Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах.  

«Я очень рад вас видеть». Вот как Владимир Путин встречал Александра Лукашенко в Красной Поляне-4

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: знайте, что мы не выбросили деньги на ветер (читайте здесь).

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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