«Я очень рад вас видеть». Вот как Владимир Путин встречал Александра Лукашенко в Красной Поляне

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Сочи. Главы Беларуси и России в 2021 году встречаются впервые. Такой формат переговоров для мировых лидеров в условиях пандемии – редкость, но оба президента отметили, что именно личной встрече друг с другом очень рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент России:

Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Беларуси – около 50 %. Мы самый крупный инвестор. Свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику. Мы реализуем крупные проекты в сфере энергетики, достаточно только сказать о Белорусской атомной электростанции. На уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается. Это и экономические связи, и человеческие. Большой комплекс работы, которая сегодня у нас в повестке дня. Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич. Добро пожаловать! Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах.