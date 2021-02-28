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Политолог Владимир Мамонтов: «Надо защитить и свои финансовые системы от всяких попыток нас раскачать»

28 февраля 2021 16:50
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Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Первая встреча в новом году прошла не в официальной резиденции российского лидера, да и обстановка была максимально расслабленной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Политолог Владимир Мамонтов: «Надо защитить и свои финансовые системы от всяких попыток нас раскачать»-1

Алена Сырова, корреспондент:
Обсуждали союзные дела, которых накопилось немало: противодействие пандемии и производство вакцины по российским технологиям у нас, открытие наземных границ, логистика – мы все-таки перенаправили свои грузы в российский Усть-Луг из Литвы, которая в открытую вмешивается во внутренние дела Беларуси, еще и поощряя это финансово. Прибалтийская соседка лишилась части дохода.

Политолог Мамонтов: нам надо вопросы интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень

Политолог Владимир Мамонтов: «Надо защитить и свои финансовые системы от всяких попыток нас раскачать»-4



Владимир Мамонтов, политический аналитик (Россия):
Нам надо вопросы интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень – это в картах, кстати, проговорено. Это означает единый рынок, чтобы мы не конкурировали там, где не надо. Развивать настоящую неподдельную безгалстучную интеграцию.

На будущее имейте в виду, что нам надо защитить и свои финансовые системы от всяких попыток нас раскачать. Мы же видим, что творится, что творилось в Беларуси в конце лета и осени. Это попытка раскачать Беларусь и надавить тем самым и на Россию.

Почему Александр Лукашенко и Владимир Путин общались в Сочи «без галстуков»? Объясняет эксперт

Политолог Владимир Мамонтов: «Надо защитить и свои финансовые системы от всяких попыток нас раскачать»-7

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# Беларусь-Россия # Владимир Мамонтов # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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