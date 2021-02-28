Политолог Владимир Мамонтов: «Надо защитить и свои финансовые системы от всяких попыток нас раскачать»

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Первая встреча в новом году прошла не в официальной резиденции российского лидера, да и обстановка была максимально расслабленной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Обсуждали союзные дела, которых накопилось немало: противодействие пандемии и производство вакцины по российским технологиям у нас, открытие наземных границ, логистика – мы все-таки перенаправили свои грузы в российский Усть-Луг из Литвы, которая в открытую вмешивается во внутренние дела Беларуси, еще и поощряя это финансово. Прибалтийская соседка лишилась части дохода. Политолог Мамонтов: нам надо вопросы интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень





Владимир Мамонтов, политический аналитик (Россия):

Нам надо вопросы интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень – это в картах, кстати, проговорено. Это означает единый рынок, чтобы мы не конкурировали там, где не надо. Развивать настоящую неподдельную безгалстучную интеграцию.