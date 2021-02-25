Александр Вольфович о составе Совбеза: такой прообраз, алгоритм существует в России

Новости Беларуси. Работу Совета безопасности нужно «дошлифовать» и выстроить с учетом опыта соседних стран. Об этом 25 февраля заявил глава государства, принимая с докладом государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять»

Также на встрече во Дворце Независимости обсуждалась возможность расширения списка постоянных участников Совбеза, исходя из сегодняшних реалий. Александру Лукашенко было предложено включить в состав Совета министров обороны и внутренних дел председателя Комитета государственной безопасности. Сейчас в состав входят Президент (он же является председателем) и постоянные члены: премьер-министр, председатели обеих палат парламента, глава Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности. В ближайшее время будет подготовлен и внесён на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Исходя из ситуации сегодня, Президенту было предложено добавить в состав постоянных членов Совета безопасности непосредственно министра обороны, министра внутренних дел, председателя Комитета государственной безопасности. Такая система или такой прообраз, алгоритм существует на сегодня в Российской Федерации. Все остальные члены Совета безопасности будут назначены по должности и останутся без существенных изменений.