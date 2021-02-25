Прямой эфир

Александр Вольфович о составе Совбеза: такой прообраз, алгоритм существует в России

25 февраля 2021 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Работу Совета безопасности нужно «дошлифовать» и выстроить с учетом опыта соседних стран. Об этом 25 февраля заявил глава государства, принимая с докладом государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять»

Александр Вольфович о составе Совбеза: такой прообраз, алгоритм существует в России-1

Также на встрече во Дворце Независимости обсуждалась возможность расширения списка постоянных участников Совбеза, исходя из сегодняшних реалий.

Александру Лукашенко было предложено включить в состав Совета министров обороны и внутренних дел председателя Комитета государственной безопасности. Сейчас в состав входят Президент (он же является председателем) и постоянные члены: премьер-министр, председатели обеих палат парламента, глава Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности. В ближайшее время будет подготовлен и внесён на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа.

Александр Вольфович о составе Совбеза: такой прообраз, алгоритм существует в России-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Исходя из ситуации сегодня, Президенту было предложено добавить в состав постоянных членов Совета безопасности непосредственно министра обороны, министра внутренних дел, председателя Комитета государственной безопасности. Такая система или такой прообраз, алгоритм существует на сегодня в Российской Федерации. Все остальные члены Совета безопасности будут назначены по должности и останутся без существенных изменений.

Александр Вольфович о составе Совбеза: такой прообраз, алгоритм существует в России-7

Кроме того, во Дворце Независимости обсуждались вопросы совершенствования взаимодействия силовых органов в случае обострения внутренней ситуации и предложения по составу и работе Совбеза.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Она поборола эпилепсию и стала успешным менеджером. Реальная история минчанки
25 февраля 2021 13:07

Она поборола эпилепсию и стала успешным менеджером. Реальная история минчанки

Игорь Луцкий: акцент уделён интернет-вещанию, работе в социальных сетях. Особое внимание – работе пресс-служб
25 февраля 2021 12:00

Игорь Луцкий: акцент уделён интернет-вещанию, работе в социальных сетях. Особое внимание – работе пресс-служб

Александр Лукашенко: «Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять»
25 февраля 2021 10:33

Александр Лукашенко: «Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять»