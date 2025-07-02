Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Минск

Уникальный передвижной музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, «Поезд Победы» в преддверии главного праздника белорусской государственности – Дня Независимости – прибыл в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 тематических вагонов переносят в прошлое, представляя ключевые эпизоды Великой Отечественной войны: от героической обороны Брестской крепости до триумфальной Победы и сурового суда над нацистами в Нюрнберге. Благодаря мультимедийному сопровождению и спецэффектам экспозиция позволяет прочувствовать атмосферу предвоенных лет, увидеть войну глазами ее участников и узнать о самоотверженной работе ученых, железнодорожников и медицинских сестер в условиях неимоверных испытаний.

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Проект действительно уникальный и нам очень приятно, что минчане имеют такую возможность приобщиться к этому проекту, который реализуется Российской Федерацией. Активно участвует в этом наша страна, наша республика, потому что это действительно общая Победа всего советского народа.

Передвижной музей «Поезд Победы» будет открыт для гостей по 5 июля, вход – только по пригласительным билетам.