Профессор МГИМО о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина: далеко не каждого гостя, даже дорогого, российский президент провожает до машины

Нас ждет глобальный передел сфер влияния, и в этом процессе, чтобы сохранить себя независимым и цельным государством, важно правильно выбрать стратегию и союзников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

С последним мы определились в 2020 году окончательно (спасибо событиям лета и осени 2020-го). В итоге наш министр иностранных дел предложил де-юре прописать больше «не нейтральный статус Беларуси», хотя по факту это так и было до, мы уже давно в ОДКБ.