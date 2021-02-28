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  • Профессор МГИМО о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина: далеко не каждого гостя, даже дорогого, российский президент провожает до машины

Профессор МГИМО о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина: далеко не каждого гостя, даже дорогого, российский президент провожает до машины

28 февраля 2021 16:59
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Нас ждет глобальный передел сфер влияния, и в этом процессе, чтобы сохранить себя независимым и цельным государством, важно правильно выбрать стратегию и союзников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент: 
С последним мы определились в 2020 году окончательно (спасибо событиям лета и осени 2020-го). В итоге наш министр иностранных дел предложил де-юре прописать больше «не нейтральный статус Беларуси», хотя по факту это так и было до, мы уже давно в ОДКБ.

Профессор МГИМО о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина: далеко не каждого гостя, даже дорогого, российский президент провожает до машины-1

Российский глава МИД допустил возможный разрыв отношений с Западной Европой. На фоне этого встреча в Сочи. Когда речь идет о главах государств, детали играют чуть ли не ведущую роль. И если быть к ним внимательными, можно многое прочитать без слов.

Профессор МГИМО о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина: далеко не каждого гостя, даже дорогого, российский президент провожает до машины-4

Елена Пономарева, профессор МГИМО, доктор политических наук (Россия):
Те рукопожатия, те теплые взаимоотношения, которые продемонстрированы были – далеко не каждого гостя, даже дорогого гостя, российский президент провожает до машины. И это тоже был определенный сигнал тем нашим геополитическим оппонентам, которые закусили, что называется, удила в отношении Беларуси, что Россия ни в коем случае не оставит своего геостратегического союзника. Это определяет действительно очень большую ответственность игроков, которые вступают в такой стратегический союз.

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Елена Пономарева # Алена Сырова # Фотофакт

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