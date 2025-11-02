Правда, смелая позиция и здравые инициативы – поиском евразийской безопасности занялись в Минске.
Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности.
«Были периоды, когда американская администрация, например, можно Обаму вспомнить и ранних лидеров, они говорили очень красивые слова, но на практике втайне работали против режима, на разрыв отношений, прежде всего с Россией. Но кто предупрежден, тот вооружен».
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