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Новости по тегу #Елена Пономарева

Как обеспечить безопасность в евразийском регионе? Итоги конференции в Минске
02 ноября 2025 18:11

Как обеспечить безопасность в евразийском регионе? Итоги конференции в Минске

Коротченко: Лукашенко есть что предложить Европе и миру, чтобы избежать Третьей мировой войны
28 октября 2025 17:46

Коротченко: Лукашенко есть что предложить Европе и миру, чтобы избежать Третьей мировой войны

Доктор политических наук об «оттепели» с США: Лукашенко – мудрый политик, его не проведёшь
14 сентября 2025 17:33

Доктор политических наук об «оттепели» с США: Лукашенко – мудрый политик, его не проведёшь

Елена Пономарёва: «Угроза жизни есть самому Протасевичу, потому что он рассказал очень многие значимые моменты»
04 июня 2021 10:09

Елена Пономарёва: «Угроза жизни есть самому Протасевичу, потому что он рассказал очень многие значимые моменты»

Евгений Пустовой: «Откройте интернет, и вы увидите, как плюсуют и лайкают нашего Президента»
26 мая 2021 18:34

Евгений Пустовой: «Откройте интернет, и вы увидите, как плюсуют и лайкают нашего Президента»

Профессор МГИМО Елена Пономарёва: «Западники действуют по принципу «назло маме отморожу уши»
26 мая 2021 17:22

Профессор МГИМО Елена Пономарёва: «Западники действуют по принципу «назло маме отморожу уши»

Встреча президентов Беларуси и России в Сочи: что осталось за кадром?
28 февраля 2021 19:14

Встреча президентов Беларуси и России в Сочи: что осталось за кадром?

Профессор МГИМО о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина: далеко не каждого гостя, даже дорогого, российский президент провожает до машины
28 февраля 2021 16:59

Профессор МГИМО о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина: далеко не каждого гостя, даже дорогого, российский президент провожает до машины

«Нам предстоят очень сложные времена». Как победа Байдена может сказаться на России и Беларуси? Мнение профессора МГИМО
08 ноября 2020 17:00

«Нам предстоят очень сложные времена». Как победа Байдена может сказаться на России и Беларуси? Мнение профессора МГИМО

Профессор МГИМО: лояльность белорусской власти по отношению к оппозиционерам потрясающая
25 октября 2020 16:54

Профессор МГИМО: лояльность белорусской власти по отношению к оппозиционерам потрясающая

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать
24 марта 2020 08:01

Работу в студотряде будут засчитывать в качестве практики. Что для этого нужно сделать

Слишком хорошие отношения России с Беларусью вызывают у кого-то, наверное, зависть и опасение: политолог Елена Пономарёва
28 февраля 2017 19:08

Слишком хорошие отношения России с Беларусью вызывают у кого-то, наверное, зависть и опасение: политолог Елена Пономарёва