Александр Лукашенко: Беларусь по-прежнему открыта для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всем миром

Новости Беларуси. Форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов. Об этом Александр Лукашенко заявил, подводя итоги шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов. Об этом Александр Лукашенко заявил, подводя итоги шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы независимости нам удалось выстроить систему, в основе которой незыблемость суверенитета страны. Суверенитета, который держится на традициях, патриотизме, стремлении народа к миру. Как суверенное государство, Беларусь по-прежнему открыта для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всем миром – иначе быть не может. Давайте не будем повторять чужих ошибок, есть горький опыт близких и родных нам друзей и людей, мы его должны использовать. Говоря о возможных преобразованиях, мы должны, безусловно, исходить из собственных национальных интересов. Помнить, что единственной ценностью, которая у нас есть, непререкаемой ценностью, являются суверенитет и независимость нашей страны. И дай бог суверенитет и независимость сохранить без боев и крови.
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