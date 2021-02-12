Александр Лукашенко: Беларусь по-прежнему открыта для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всем миром

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За годы независимости нам удалось выстроить систему, в основе которой незыблемость суверенитета страны. Суверенитета, который держится на традициях, патриотизме, стремлении народа к миру. Как суверенное государство, Беларусь по-прежнему открыта для равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всем миром – иначе быть не может. Давайте не будем повторять чужих ошибок, есть горький опыт близких и родных нам друзей и людей, мы его должны использовать. Говоря о возможных преобразованиях, мы должны, безусловно, исходить из собственных национальных интересов. Помнить, что единственной ценностью, которая у нас есть, непререкаемой ценностью, являются суверенитет и независимость нашей страны. И дай бог суверенитет и независимость сохранить без боев и крови.