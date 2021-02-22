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Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?

22 февраля 2021 18:14
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Новости Беларуси. Во время протокольного общения Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко покататься на лыжах в Красной Поляне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?-1

Оба президента активный и спортивный зимний отдых любят.

Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?-4

Прошлой зимой часть переговоров провели на ледовой площадке, в этот раз – на горном склоне. Что удобно, лишних ушей нет.

Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?-7

Продолжились переговоры за обедом. Днем Владимир Путин, говоря о белорусско-российской торговле, отдельно остановился на белорусских продуктах.

Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?-10

Владимир Путин, президент России:
Большой популярностью пользуются продукты из Беларуси. Они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене.

Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?-13

А уже вечером в который раз убедился в том, что они еще и вкусные. Александр Лукашенко традиционно в гости приехал не с пустыми руками. Подарки президенты всегда подбирают с особым смыслом.

Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?-16

Так что продукт «с характером» на самом видном месте наверняка оказался не случайно, учитывая разные периоды во взаимоотношениях двух государств и лидеров.

Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?-19

Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?-21

Алена Сырова, корреспондент:
Но сегодняшний переговорный день показал как никогда особую согласованность в действиях Александра Лукашенко и Владимира Путина и на лыжне, и за ее пределами.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

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