Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?

Новости Беларуси. Во время протокольного общения Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко покататься на лыжах в Красной Поляне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба президента активный и спортивный зимний отдых любят.

Прошлой зимой часть переговоров провели на ледовой площадке, в этот раз – на горном склоне. Что удобно, лишних ушей нет.

Продолжились переговоры за обедом. Днем Владимир Путин, говоря о белорусско-российской торговле, отдельно остановился на белорусских продуктах.

Владимир Путин, президент России:

Большой популярностью пользуются продукты из Беларуси. Они всегда качественные и, как правило, свежие, доступные по цене.

А уже вечером в который раз убедился в том, что они еще и вкусные. Александр Лукашенко традиционно в гости приехал не с пустыми руками. Подарки президенты всегда подбирают с особым смыслом.

Так что продукт «с характером» на самом видном месте наверняка оказался не случайно, учитывая разные периоды во взаимоотношениях двух государств и лидеров.