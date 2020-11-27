Александр Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября посещает 6-ю больницу Минска. Здесь главе государства доложат об организации лечебного процесса, в том числе оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С февраля 2020 года отделения клиники перепрофилированы в инфекционные. Для лечения больных коронавирусом задействовано более тысячи медиков. Каждый день в их помощи нуждаются около 700 COVID-пациентов.

«Шестерка» – одно из ведущих медучреждений страны. Больница многопрофильная, здесь помогают пациентам по терапевтическому, хирургическому, травматологическому и акушерско-гинекологическому профилям.

Отметим, что с апреля инфекционный профиль получил и роддом 6-й больницы. Здесь оказывают помощь беременным с коронавирусной инфекцией. За время пандемии на свет появились 137 малышей.

На базе клиники работает Городской центр трансфузиологии. Предполагается, что с его работой также ознакомится Александр Лукашенко.