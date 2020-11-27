Прямой эфир

Александр Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска

27 ноября 2020 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 27 ноября посещает 6-ю больницу Минска. Здесь главе государства доложат об организации лечебного процесса, в том числе оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска-1

«Шестерка» – одно из ведущих медучреждений страны. Больница многопрофильная, здесь помогают пациентам по терапевтическому, хирургическому, травматологическому и акушерско-гинекологическому профилям.  

С февраля 2020 года отделения клиники перепрофилированы в инфекционные. Для лечения больных коронавирусом задействовано более тысячи медиков. Каждый день в их помощи нуждаются около 700 COVID-пациентов.  

Александр Лукашенко посещает 6-ю больницу Минска-4

Отметим, что с апреля инфекционный профиль получил и роддом 6-й больницы. Здесь оказывают помощь беременным с коронавирусной инфекцией. За время пандемии на свет появились 137 малышей.  

На базе клиники работает Городской центр трансфузиологии. Предполагается, что с его работой также ознакомится Александр Лукашенко.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?
27 ноября 2020 07:33

Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?

Работали в условиях не только пандемии, но и высоких температур. Второй борт Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции
27 ноября 2020 07:13

Работали в условиях не только пандемии, но и высоких температур. Второй борт Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится 27 ноября
27 ноября 2020 06:55

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится 27 ноября