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«Выпущена на мощностях нашего предприятия». В Беларуси произвели первые валидационные серии вакцины «Спутник V»

26 февраля 2021 18:48
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Новости Беларуси. Предприятие «Белмедпрепараты» начало производство первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19 – «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выпущена на мощностях нашего предприятия». В Беларуси произвели первые валидационные серии вакцины «Спутник V» -1

Вот это наши образцы вакцины – компонент один и компонент два.

Технология российская, производство локализовано в Беларуси. Это один из важных итогов взаимодействия двух стран. При этом российская сторона отметила, что Беларусь может не только выпускать «Спутник V», но и экспортировать вакцину в третьи страны. 26 февраля на предприятии представили первую пробную серию. Далее препарат будут проверять. 

«Выпущена на мощностях нашего предприятия». В Беларуси произвели первые валидационные серии вакцины «Спутник V» -4

После испытаний на площадке смогут приступить к промышленному производству вакцины. Планы на ближайшую перспективу – запуск у нас полного цикла выпуска препарата. Это позволит сполна обеспечить потребность белорусов в вакцине против COVID-19.

«Выпущена на мощностях нашего предприятия». В Беларуси произвели первые валидационные серии вакцины «Спутник V» -7

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Сегодня произведена первая пробная партия российской вакцины «Спутник V», которая выпущена на мощностях нашего предприятия. Она называется валидационная серия, но это первый практический шаг по локализации вакцины.

«Выпущена на мощностях нашего предприятия». В Беларуси произвели первые валидационные серии вакцины «Спутник V» -10

Сергей Беляев, генеральный директор предприятия «Белмедпрепараты»:
Мы подошли к действительно первой отсечке, от которой пошел отсчет по трансферу нашей вакцины белорусского производства промышленной серии. Понятное дело, что они будут уже полноценные. Объем мы рассчитывали для начала, естественно, он будет зависеть от потребностей Республики Беларусь в вакцинопрепарате и от возможности наших партнеров по предоставлению активного компонента для производства. Изначально мы строили нашу стратегию на предприятии – действительно, 500 тысяч доз в месяц.

«Выпущена на мощностях нашего предприятия». В Беларуси произвели первые валидационные серии вакцины «Спутник V» -13

В нашей стране «Спутником V» начали прививать медиков еще в январе. На днях вакцинация этой группы населения завершилась. Состояние у всех  удовлетворительное. На конец марта анонсирован и старт массовой вакцинации в стране.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Сергей Беляев # Фотофакт

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