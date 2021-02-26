«Выпущена на мощностях нашего предприятия». В Беларуси произвели первые валидационные серии вакцины «Спутник V»

Новости Беларуси. Предприятие «Белмедпрепараты» начало производство первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19 – «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот это наши образцы вакцины – компонент один и компонент два.

Технология российская, производство локализовано в Беларуси. Это один из важных итогов взаимодействия двух стран. При этом российская сторона отметила, что Беларусь может не только выпускать «Спутник V», но и экспортировать вакцину в третьи страны. 26 февраля на предприятии представили первую пробную серию. Далее препарат будут проверять.